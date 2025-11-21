Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Театр имени Сац с юбилеем
19:43 21.11.2025 (обновлено: 21:48 21.11.2025)
Путин поздравил Театр имени Сац с юбилеем
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац с 60-летием, отметив, что традиции преданного служения отечественной культуре достойно продолжает нынешний коллектив театра.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 60-летием Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. У истоков создания вашего театра стояла Наталия Ильинична Сац — выдающийся режиссер и организатор, яркий, неординарный, увлеченный любимым делом человек и настоящий подвижник. Отрадно, что традиции преданного служения отечественной культуре достойно продолжает нынешний коллектив театра", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что коллектив бережно хранит творческие заветы своих предшественников, их художественные идеи и принципы, активно гастролирует, участвует в престижных фестивалях, радует юных зрителей громкими премьерами, приобщает их к непреходящим духовно-нравственным ценностям, лучшим образцам театрального, музыкального, исполнительского искусства.
Культура
 
 
Заголовок открываемого материала