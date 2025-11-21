https://ria.ru/20251121/putin-2056700451.html
Путин поздравил Театр имени Сац с юбилеем
Путин поздравил Театр имени Сац с юбилеем - РИА Новости, 21.11.2025
Путин поздравил Театр имени Сац с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац с 60-летием,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:43:00+03:00
2025-11-21T19:43:00+03:00
2025-11-21T21:48:00+03:00
культура
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251108/putin-2053654020.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил Театр имени Сац с юбилеем
Путин поздравил Театр имени Сац с 60-летием
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац с 60-летием, отметив, что традиции преданного служения отечественной культуре достойно продолжает нынешний коллектив театра.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 60-летием Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. У истоков создания вашего театра стояла Наталия Ильинична Сац — выдающийся режиссер и организатор, яркий, неординарный, увлеченный любимым делом человек и настоящий подвижник. Отрадно, что традиции преданного служения отечественной культуре достойно продолжает нынешний коллектив театра", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что коллектив бережно хранит творческие заветы своих предшественников, их художественные идеи и принципы, активно гастролирует, участвует в престижных фестивалях, радует юных зрителей громкими премьерами, приобщает их к непреходящим духовно-нравственным ценностям, лучшим образцам театрального, музыкального, исполнительского искусства.