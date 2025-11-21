Путин поздравил Театр имени Сац с юбилеем

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац с 60-летием, отметив, что традиции преданного служения отечественной культуре достойно продолжает нынешний коллектив театра.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 60-летием Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. У истоков создания вашего театра стояла Наталия Ильинична Сац — выдающийся режиссер и организатор, яркий, неординарный, увлеченный любимым делом человек и настоящий подвижник. Отрадно, что традиции преданного служения отечественной культуре достойно продолжает нынешний коллектив театра", — говорится в телеграмме.