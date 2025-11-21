Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что Россия не стремится атаковать страны Балтии - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 21.11.2025 (обновлено: 19:31 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/putin-2056697392.html
Трамп уверен, что Россия не стремится атаковать страны Балтии
Трамп уверен, что Россия не стремится атаковать страны Балтии - РИА Новости, 21.11.2025
Трамп уверен, что Россия не стремится атаковать страны Балтии
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не стремится к атакам на страны Балтии. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:23:00+03:00
2025-11-21T19:31:00+03:00
в мире
россия
сша
балтия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012469048_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_2785b46880daf8eaad909ffddc87aa0a.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056694546.html
россия
сша
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012469048_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_edc7d814f4098ebde119cdc1642309fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, балтия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Балтия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп уверен, что Россия не стремится атаковать страны Балтии

Трамп выразил уверенность в том, что Россия не стремится атаковать страны Балтии

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не стремится к атакам на страны Балтии.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не ищет новой войны", — сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News, комментируя предположения о якобы возможных нападениях России на эти европейские страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
Вчера, 19:07
 
В миреРоссияСШАБалтияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала