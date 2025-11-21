https://ria.ru/20251121/putin-2056697392.html
Трамп уверен, что Россия не стремится атаковать страны Балтии
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не стремится к атакам на страны Балтии. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:23:00+03:00
в мире
россия
сша
балтия
дональд трамп
владимир путин
Трамп выразил уверенность в том, что Россия не стремится атаковать страны Балтии