https://ria.ru/20251121/putin-2056593251.html
Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова, заявил Песков
Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова, заявил Песков
Президент России Владимир Путин дал определение киевскому режиму, реагируя на заявление начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, что украинские... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:32:00+03:00
2025-11-21T14:32:00+03:00
2025-11-21T14:33:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056438712.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова, заявил Песков
Песков: Путин дал определение киевскому режиму после заявления Герасимова