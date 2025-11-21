Рейтинг@Mail.ru
Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова, заявил Песков
14:32 21.11.2025 (обновлено: 14:33 21.11.2025)
Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова, заявил Песков
Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова, заявил Песков
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путин дал определение киевскому режиму после слов Герасимова, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал определение киевскому режиму, реагируя на заявление начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, что украинские власти не дают своим солдатам сдаваться в плен, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин назвал политическое руководство Украины организованным преступным сообществом, которое с марта 2024 года узурпировало власть.
"В ходе своего выступления он реагировал на слова начальника Генштаба России, который сказал, что политическое руководство Украины не дает команды на сдачу в плен тех, кто находится в мешке, в котле. Ну и вот, комментируя это, глава государства и верховный главнокомандующий дал квалификацию киевского режима и руководства киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Киев не дает указаний своим войскам о сдаче в плен, заявил Герасимов
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
