Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство россиян (75,4%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 78,7% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:38:00+03:00
2025-11-21T10:38:00+03:00
2025-11-21T10:38:00+03:00
владимир путин
вциом
россия
политика
россия
ru-RU
владимир путин, вциом, россия, политика
Владимир Путин, ВЦИОМ, Россия, Политика
ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% россиян
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Большинство россиян (75,4%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 78,7% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (75,4%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 14,7% оценили его работу негативно. Кроме того, 78,7% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 16,4% граждан.
Работу правительства России одобряют 48,1% опрошенных, не одобряют - 20,1%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,1% россиян, 18,9% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 34,2% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,6% - ЛДПР, 9,1% - КПРФ, 8,3% - партию "Новые люди", 4,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 10 по 16 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.