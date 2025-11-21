Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (75,4%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 78,7% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его Большинство россиян (75,4%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 78,7% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

Семь из десяти россиян (75,4%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 14,7% оценили его работу негативно. Кроме того, 78,7% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 16,4% граждан.

Работу правительства России одобряют 48,1% опрошенных, не одобряют - 20,1%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,1% россиян, 18,9% ответили, что не доверяют ему.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 34,2% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,6% - ЛДПР, 9,1% - КПРФ, 8,3% - партию "Новые люди", 4,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9% граждан РФ указали непарламентские партии.