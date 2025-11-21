На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за событий в зоне СВО

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин имеет рычаги влияния на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в связи с успехами ВС России на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя", — сказал он.
Полковник отметил, что главным препятствием к мирному решению конфликта выступают европейские лидеры, саботирующие любые дипломатические решения.
В сентябре Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области.