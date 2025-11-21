Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 21.11.2025
09:27 21.11.2025 (обновлено: 20:30 21.11.2025)
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за событий в зоне СВО
© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин имеет рычаги влияния на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в связи с успехами ВС России на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя", — сказал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В США назвали главный признак краха ВСУ
Вчера, 04:42
Полковник отметил, что главным препятствием к мирному решению конфликта выступают европейские лидеры, саботирующие любые дипломатические решения.
В сентябре Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишут СМИ
20 ноября, 06:46
 
