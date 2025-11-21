Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/putin-2056506667.html
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2025
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин, поздравляя работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметил, что Федеральная налоговая служба выросла в... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:18:00+03:00
2025-11-21T09:18:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_0:169:3194:1966_1920x0_80_0_0_01f13ea0f774db37d255504ae7250dfa.jpg
https://ria.ru/20251114/nalogi-2054887749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_968b1fcd35c16f0929eef897b84ae259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Путин: ФНС выросла в мощную и эффективную структуру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметил, что Федеральная налоговая служба выросла в мощную и эффективную структуру, а налоговики задают стандарты предоставления госуслуг. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. B нынешнем году ФНС России исполняется 35 лет. За прошедшие годы она выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру. Важно, что вы активно внедряете собственные инновационные технологии, уникальные цифровые решения, передовые отечественные и мировые практики. Задаете высокие стандарты предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу", - говорится в поздравлении.
Путин подчеркнул, что от четкой, слаженной работы сотрудников налоговых органов во многом зависят стабильное пополнение бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности, повышение качества жизни людей и в целом укрепление социально-экономического потенциала России.
Президент выразил уверенность в том, что работники налоговых органов и впредь будут честно трудиться, успешно решать поставленные задачи на благо России и ее народа.
"Желаю вам новых профессиональных достижений и всего самого доброго", - добавил он.
Посетители в межрайонной налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ФНС объяснила, почему изменились суммы в налоговых уведомлениях россиян
14 ноября, 02:18
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала