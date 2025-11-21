Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметил, что Федеральная налоговая служба выросла в мощную и эффективную структуру, а налоговики задают стандарты предоставления госуслуг. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. B нынешнем году ФНС России исполняется 35 лет. За прошедшие годы она выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру. Важно, что вы активно внедряете собственные инновационные технологии, уникальные цифровые решения, передовые отечественные и мировые практики. Задаете высокие стандарты предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу", - говорится в поздравлении.
Путин подчеркнул, что от четкой, слаженной работы сотрудников налоговых органов во многом зависят стабильное пополнение бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности, повышение качества жизни людей и в целом укрепление социально-экономического потенциала России.
Президент выразил уверенность в том, что работники налоговых органов и впредь будут честно трудиться, успешно решать поставленные задачи на благо России и ее народа.
"Желаю вам новых профессиональных достижений и всего самого доброго", - добавил он.