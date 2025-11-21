https://ria.ru/20251121/pushkov-2056505901.html
Пушков назвал Украину главным источником опасности для Европы
Украина является главным и единственным источником опасности для Европы, считает российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.11.2025
Пушков назвал Украину главным источником опасности для Европы
