Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки

ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании flydubai FZ 992, следующий из петербургского аэропорта "Пулково" в Дубай, был задержан на из-за технической неполадки, о причине задержки сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

По данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 00:25 20 ноября и прибыть в Дубай в 8:20 по местному времени. В результате задержки рейс вылетел в 7:00 на следующий день, 21 ноября. Таким образом, время ожидания пассажиров составило почти 32 часа.