Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки - 21.11.2025
09:01 21.11.2025
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки
дубай
дубай, пулково (аэропорт)
Дубай, Пулково (аэропорт)
ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании flydubai FZ 992, следующий из петербургского аэропорта "Пулково" в Дубай, был задержан на из-за технической неполадки, о причине задержки сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Рейс flydubai FZ 992 из международного аэропорта "Пулково" (LED) в международный аэропорт Дубая (DXB) 19 ноября был задержан по технической причине. Пассажирам были предоставлены прохладительные напитки, и они продолжили свой путь в Дубай 21 ноября", - сказал представитель авиакомпании.
По данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 00:25 20 ноября и прибыть в Дубай в 8:20 по местному времени. В результате задержки рейс вылетел в 7:00 на следующий день, 21 ноября. Таким образом, время ожидания пассажиров составило почти 32 часа.
Авиакомпания принесла извинения за предоставленные неудобства.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Рейс из Саратова в Москву задерживается из-за угрозы атаки БПЛА
Дубай, Пулково (аэропорт)
 
 
