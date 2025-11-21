https://ria.ru/20251121/pulkovo-2056503597.html
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки - РИА Новости, 21.11.2025
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки
Рейс авиакомпании flydubai FZ 992, следующий из петербургского аэропорта "Пулково" в Дубай, был задержан на из-за технической неполадки, о причине задержки... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:01:00+03:00
2025-11-21T09:01:00+03:00
2025-11-21T09:01:00+03:00
дубай
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_243:0:3038:1572_1920x0_80_0_0_f05439322994857ddeeabc2891744907.jpg
https://ria.ru/20251111/saratov-2054121248.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_592:0:2688:1572_1920x0_80_0_0_ee53de6d09c9b8fdc22ea33da65118bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, пулково (аэропорт)
Дубай, Пулково (аэропорт)
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки
Рейс из "Пулково" в Дубай задержали на 32 часа из-за технической неполадки
ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании flydubai FZ 992, следующий из петербургского аэропорта "Пулково" в Дубай, был задержан на из-за технической неполадки, о причине задержки сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Рейс flydubai FZ 992 из международного аэропорта "Пулково
" (LED) в международный аэропорт Дубая (DXB) 19 ноября был задержан по технической причине. Пассажирам были предоставлены прохладительные напитки, и они продолжили свой путь в Дубай
21 ноября", - сказал представитель авиакомпании.
По данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 00:25 20 ноября и прибыть в Дубай в 8:20 по местному времени. В результате задержки рейс вылетел в 7:00 на следующий день, 21 ноября. Таким образом, время ожидания пассажиров составило почти 32 часа.
Авиакомпания принесла извинения за предоставленные неудобства.