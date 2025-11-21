Банк ПСБ получил статус "Работодатель нового поколения"

Эксперты провели комплексный аудит HR-процессов, метрик и практик по собственной методологии, организовали глубинное исследование в фокус-группах среди молодых специалистов банка и стажеров. ПСБ показал результаты по всем исследуемым направлениям: стратегия, люди, свобода, развитие, мотивация и условия работы.

"В коллективе ПСБ представлены разные поколения, более 20% наших сотрудников – специалисты до 30 лет. Мы активно развиваем сообщество молодых профессионалов – такие сотрудники помогают находить более гибкие нестандартные решения и новые идеи, заряжают энергией команду, что помогает более эффективно реализовывать масштабные проекты. И мы в свою очередь постоянно меняемся, учимся, растем, чтобы соответствовать ожиданиям современной молодежи и предлагать наиболее комфортные условия работы", – сказал вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, его слова приводит пресс-служба банка.