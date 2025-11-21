Рейтинг@Mail.ru
Банк ПСБ получил статус "Работодатель нового поколения" - РИА Новости, 21.11.2025
11:18 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/psb-2056537214.html
Банк ПСБ получил статус "Работодатель нового поколения"
Банк ПСБ получил статус "Работодатель нового поколения" - РИА Новости, 21.11.2025
Банк ПСБ получил статус "Работодатель нового поколения"
ПСБ прошел сертификацию платформы Changellenge и получил статус "Работодатель нового поколения", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:18:00+03:00
2025-11-21T11:18:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fcd0a1da377d434ff9a2a12ae5418af2.jpg
1920
1920
true
псб (банк псб)
ПСБ (Банк ПСБ)
Банк ПСБ получил статус "Работодатель нового поколения"

Банк ПСБ получил "Работодатель нового поколения" от Changellenge

© РИА Новости / Александр Кряжев
Логотип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ПСБ прошел сертификацию платформы Changellenge и получил статус "Работодатель нового поколения", сообщает пресс-служба банка.
Эксперты провели комплексный аудит HR-процессов, метрик и практик по собственной методологии, организовали глубинное исследование в фокус-группах среди молодых специалистов банка и стажеров. ПСБ показал результаты по всем исследуемым направлениям: стратегия, люди, свобода, развитие, мотивация и условия работы.
"В коллективе ПСБ представлены разные поколения, более 20% наших сотрудников – специалисты до 30 лет. Мы активно развиваем сообщество молодых профессионалов – такие сотрудники помогают находить более гибкие нестандартные решения и новые идеи, заряжают энергией команду, что помогает более эффективно реализовывать масштабные проекты. И мы в свою очередь постоянно меняемся, учимся, растем, чтобы соответствовать ожиданиям современной молодежи и предлагать наиболее комфортные условия работы", – сказал вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, его слова приводит пресс-служба банка.
Банк также реализует программы, направленные на привлечение и развитие молодежи, только получающей среднее профессиональное или высшее образование. Он сотрудничает со 130 профильными учебными заведениями разных регионов России.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Опубликован первый публичный отчет ПСБ об устойчивом развитии
20 ноября, 12:11
 
ПСБ (Банк ПСБ)
 
 
