В Приморье проверят информацию о драке в школе
15:26 21.11.2025 (обновлено: 18:32 21.11.2025)
В Приморье проверят информацию о драке в школе
Прокуратура проверяет информацию о драке учеников в школе в Артёме Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. РИА Новости, 21.11.2025
В Приморье проверят информацию о драке в школе

Прокуратура начала проверку информации о драке в школе в приморском Артеме

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о драке учеников в школе в Артёме Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона.
В соцсетях распространилась информация о драке в одной из школ в приморском Артеме. Утверждалось, что один из младшеклассников якобы провоцировал старшеклассника и затем более старший ученик ударил младшего, тот упал.
Также разошлось видео, на котором один из учеников бездвижно лежит на полу, раскинув руки. После на кадрах видно, как он идёт к лавочке в школьном коридоре, присаживается.
"Прокуратура поставила на контроль проверку по факту противоправных действий в отношении ученика одной из школ Артема... В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей-участников конфликта", - говорится в сообщении.
Ход и результаты проверки по факту произошедшего находятся на контроле в прокуратуре, добавили в надзорном ведомстве.
В УМВД региона уточнили, что драка произошла в школе №18 в Артёме, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента, проводится проверка.
"В полицию сообщений о данном инциденте не поступало", - добавили в УМВД.
В четверг в соцсетях "нашумела" ещё одна история избиения пятнадцатилетнего школьника одноклассниками в Спасске-Дальнем Приморского края. Как сообщал СК, у подростка множественные травмы головы, ушибы руки и лица. Прокуратура поставила на контроль проверку инцидента, СК по региону завел уголовное дело о хулиганстве. Полицейские разыскали двух школьников 14 и 15 лет, избивших одноклассника. А 17 ноября полиция организовала проверку и после драки школьниц в Лучегорске Приморского края, в середине октября следователи возбудили уголовное дело после избиения школьников девятиклассницей в приморском посёлке Пластун.
Ситуацию с конфликтами в школах Приморья можно назвать критической на фоне фактов избиений и травли, зафиксированных в общеобразовательных учреждениях в последнее время, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
ПроисшествияПриморский крайАртемСпасск-ДальнийОльга Романова (омбудсмен)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
