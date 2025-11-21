Жителю Архангельской области вынесли приговор за нападение на полицейского

МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Архангельский областной суд отправил 58-летнего жителя региона, который напал на сотрудника полиции с ножом и вилами, к 12 годам в колонии строгого режима, сообщили в Архангельский областной суд отправил 58-летнего жителя региона, который напал на сотрудника полиции с ножом и вилами, к 12 годам в колонии строгого режима, сообщили в суде

Житель Красноборского района признан виновным в особо тяжком преступлении – посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности.

Как установили в суде, в июне мужчина стал подозреваемым по делу об угрозе применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. К следователю он не явился, и правоохранители в форме пришли к нему домой с обыском.

« "Узнав о появлении стражей порядка, фигурант сначала закрылся в доме, затем выбрался на улицу через оконный проем. Сотрудник полиции приказал ему остановиться, но тот в ответ размахивал ножом. Когда полицейский достал табельное оружие, агрессор вооружился вилами, направив их зубья на стража порядка, кинулся ему навстречу с криком "Уходи, убью!", - рассказали в суде.

В ответ сотрудник полиции, повторявший "Прекрати, остановись!", произвел выстрел в ногу нападавшего. Как пояснили в суде, закон предусматривает для виновного в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.