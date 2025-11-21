Рейтинг@Mail.ru
12:51 21.11.2025
Жителю Архангельской области вынесли приговор за нападение на полицейского
происшествия, мурманск, архангельский областной суд
Происшествия, Мурманск, Архангельский областной суд
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Архангельский областной суд отправил 58-летнего жителя региона, который напал на сотрудника полиции с ножом и вилами, к 12 годам в колонии строгого режима, сообщили в суде.
Житель Красноборского района признан виновным в особо тяжком преступлении – посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности.
Как установили в суде, в июне мужчина стал подозреваемым по делу об угрозе применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. К следователю он не явился, и правоохранители в форме пришли к нему домой с обыском.
"Узнав о появлении стражей порядка, фигурант сначала закрылся в доме, затем выбрался на улицу через оконный проем. Сотрудник полиции приказал ему остановиться, но тот в ответ размахивал ножом. Когда полицейский достал табельное оружие, агрессор вооружился вилами, направив их зубья на стража порядка, кинулся ему навстречу с криком "Уходи, убью!", - рассказали в суде.
В ответ сотрудник полиции, повторявший "Прекрати, остановись!", произвел выстрел в ногу нападавшего. Как пояснили в суде, закон предусматривает для виновного в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Обвинение просило назначить жителю региона наказание в виде 15 лет лишения свободы. "С учетом возраста, состояния здоровья фигуранта (наличия ряда хронических заболеваний) суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - резюмировали в суде. Приговор в законную силу не выступил.
