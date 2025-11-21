МИД ПМР: Тирасполь надеется на завершение паузы в диалоге с Кишиневом

«

"Рассчитываем, что с завершением электоральных процессов и утверждением нового состава правительства Молдовы, включая представителя по политическим вопросам, неоправданная и сильно затянувшаяся пауза в нашем диалоге, наконец, завершится. В настоящий момент повестка дня переговоров переполнена различными проблемными вопросами практически во всех областях, многие из которых имеют острый и застарелый характер", - сказал Игнатьев.