МИД ПМР: Тирасполь надеется на завершение паузы в диалоге с Кишиневом - РИА Новости, 21.11.2025
09:20 21.11.2025 (обновлено: 17:23 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/pridnestrove-2056665364.html
МИД ПМР: Тирасполь надеется на завершение паузы в диалоге с Кишиневом
МИД ПМР: Тирасполь надеется на завершение паузы в диалоге с Кишиневом - РИА Новости, 21.11.2025
МИД ПМР: Тирасполь надеется на завершение паузы в диалоге с Кишиневом
Тирасполь рассчитывает, что затянувшаяся пауза в диалоге с Кишиневом завершится после утверждения кабмина Молдавии, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:20:00+03:00
2025-11-21T17:23:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930062711_0:89:2888:1714_1920x0_80_0_0_2f236e6609296dabafecf3aa4c78ffb5.jpg
https://ria.ru/20251008/pmr-2047094080.html
молдавия
кишинев
тирасполь
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
МИД ПМР: Тирасполь надеется на завершение паузы в диалоге с Кишиневом

Глава МИД ПМР Игнатьев надеется на завершение паузы в диалоге с Кишиневом

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Тирасполь рассчитывает, что затянувшаяся пауза в диалоге с Кишиневом завершится после утверждения кабмина Молдавии, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«
"Рассчитываем, что с завершением электоральных процессов и утверждением нового состава правительства Молдовы, включая представителя по политическим вопросам, неоправданная и сильно затянувшаяся пауза в нашем диалоге, наконец, завершится. В настоящий момент повестка дня переговоров переполнена различными проблемными вопросами практически во всех областях, многие из которых имеют острый и застарелый характер", - сказал Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии
8 октября, 16:32
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
