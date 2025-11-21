В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Силовой сценарий по присоединению Приднестровья к Молдавии может быть катастрофичным для региона и всей Европы, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Что касается силовых сценариев, то они очевидно несут катастрофические последствия и для данного регионального пространства, и для всей Европы. Все участники международного переговорного процесса продолжают декларировать настрой на мирный диалог, что является позитивным сигналом. Исходим их того, что их действия и в дальнейшем не будут расходиться с этой позицией", - сказал Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.