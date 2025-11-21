Рейтинг@Mail.ru
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии
05:37 21.11.2025 (обновлено: 06:20 21.11.2025)
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии - РИА Новости, 21.11.2025
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии
Силовой сценарий по присоединению Приднестровья к Молдавии может быть катастрофичным для региона и всей Европы, заявил в интервью РИА Новости глава министерства РИА Новости, 21.11.2025
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии

МИД Приднестровья: силовое присоединение к Молдавии приведет к катастрофе

Дом Советов в Тирасполе
Дом Советов в Тирасполе
© Fotolia / starush
Дом Советов в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Силовой сценарий по присоединению Приднестровья к Молдавии может быть катастрофичным для региона и всей Европы, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Что касается силовых сценариев, то они очевидно несут катастрофические последствия и для данного регионального пространства, и для всей Европы. Все участники международного переговорного процесса продолжают декларировать настрой на мирный диалог, что является позитивным сигналом. Исходим их того, что их действия и в дальнейшем не будут расходиться с этой позицией", - сказал Игнатьев.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы
Вчера, 04:28
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вадим Красносельский
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии
8 октября, 16:32
 
В миреМолдавияЕвропаКишиневВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
