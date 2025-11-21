В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Силовой сценарий по присоединению Приднестровья к Молдавии может быть катастрофичным для региона и всей Европы, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.