МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Любое вмешательство Молдавии в выборы в Приднестровье будет нарушением международного права, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутатов Верховного Совета, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.
"Проведение выборов — это неотъемлемое и суверенное право Приднестровской Молдавской Республики. Любое вмешательство в этот процесс будет нарушением международного права и получит соответствующую политико-дипломатическую оценку", — сказал он.
"Миротворческая операция под эгидой Российской Федерации остается единственной надежной гарантией мира и стабильности во всем регионе. В этом контексте подлинной угрозой являются попытки разрушить действующий миротворческий механизм и нагнетать военное напряжение на Днестре путем активной милитаризации одной из сторон неурегулированного конфликта", — добавил Игнатьев, выразив также Москве благодарность за поддержку в вопросах возобновления газоснабжения.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.