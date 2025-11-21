Рейтинг@Mail.ru
МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы
04:28 21.11.2025 (обновлено: 08:54 21.11.2025)
МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы
МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы
МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Любое вмешательство Молдавии в выборы в Приднестровье будет нарушением международного права, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутатов Верховного Совета, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.

Глава МИД ПМР заявил о готовности к переговорам с Молдавией без предусловий
20 ноября, 19:34
"Проведение выборов — это неотъемлемое и суверенное право Приднестровской Молдавской Республики. Любое вмешательство в этот процесс будет нарушением международного права и получит соответствующую политико-дипломатическую оценку", — сказал он.
Глава МИД также призвал Кишинев вернуться за стол переговоров и разблокировать искусственно замороженный международный формат "5+2". Силовой сценарий по присоединению ПМР к Молдавии, по его мнению, может стать катастрофичным для региона и всей Европы.
"Миротворческая операция под эгидой Российской Федерации остается единственной надежной гарантией мира и стабильности во всем регионе. В этом контексте подлинной угрозой являются попытки разрушить действующий миротворческий механизм и нагнетать военное напряжение на Днестре путем активной милитаризации одной из сторон неурегулированного конфликта", — добавил Игнатьев, выразив также Москве благодарность за поддержку в вопросах возобновления газоснабжения.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
МИД ПМР заявил, что Молдавия не хочет слышать мнение жителей Приднестровья
25 августа, 21:50
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаСССРВиталий ИгнатьевКишинев
 
 
