Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве жителе Подмосковья

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дмитрия Артамошина, которого в прессе называют Богородским маньяком, через суд хотели ограничить в родительских правах, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Заявительницей по иску значилась родственница супруги Артамошина, заявление по категории "об ограничении родительских прав" поступило в один из столичных судов весной этого года, однако было возращено из-за неисправления в документах недостатков в установленный законом срок, сообщается в материалах.

РФ Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.

По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.

Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.