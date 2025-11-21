ООН, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала специальной военной операции, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
"Согласно утечкам военных документов, ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации... понятно, почему военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя", — сказал он.
Другие заявления Небензи:
- украинские подразделения несут потери и теряют боеспособность;
- их неудачи сопровождаются жестокостью по отношению к гражданскому населению;
- убийства мирных жителей со стороны ВСУ находятся за гранью зла;
- Зеленский запрещает признавать утрату городов и отдает приказы об удержании позиций до последнего военного;
- Киев с лета перестал реагировать на предложения Москвы;
- Россия не видит подлинного желания Украины сесть за стол переговоров.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1370 военнослужащих.
