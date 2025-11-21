Рейтинг@Mail.ru
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, заявил Ульянов - РИА Новости, 21.11.2025
19:19 21.11.2025
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, заявил Ульянов
ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, ситуация тупиковая, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
"Прежде чем выдвигать какие-то инициативы, нужно понять, где мы находимся. А мы зашли в тупик - точнее, нас в него завели. Нужно осмотреться, а затем уже просчитывать, что и как предпринимать", - отметил Ульянов, отвечая на вопрос о возможных инициативах российской стороны после принятия в четверг антииранской резолюции.
Захарова назвала проект резолюции Запада по Ирану в МАГАТЭ провокацией
