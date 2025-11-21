https://ria.ru/20251121/postpred-2056696429.html
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, заявил Ульянов
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, заявил Ульянов - РИА Новости, 21.11.2025
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, заявил Ульянов
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, ситуация тупиковая, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:19:00+03:00
2025-11-21T19:19:00+03:00
2025-11-21T19:19:00+03:00
в мире
россия
вена
иран
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_0:62:1217:747_1920x0_80_0_0_ce5656d4e818b4e03eae24a88c195b43.jpg
https://ria.ru/20251121/zakharova-2056679279.html
россия
вена
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_69:0:1148:809_1920x0_80_0_0_a26941aa33d28d40fef5c5a01f89d910.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, иран, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, Вена, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, заявил Ульянов
Ульянов: Россия воздержится от предложений по иранскому досье