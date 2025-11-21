Рейтинг@Mail.ru
CNN: США хотят от посредников по Газе участия в урегулировании на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 21.11.2025 (обновлено: 17:18 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/posredniki-2056659872.html
CNN: США хотят от посредников по Газе участия в урегулировании на Украине
CNN: США хотят от посредников по Газе участия в урегулировании на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
CNN: США хотят от посредников по Газе участия в урегулировании на Украине
США хотят, чтобы иностранные посредники, которые помогали с переговорами по сектору Газа, играли более активную роль в урегулировании на Украине, сообщает... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:16:00+03:00
2025-11-21T17:18:00+03:00
в мире
сша
украина
катар
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048046478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bf5c3b0cc27a1d54b8a350df4652974.jpg
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
сша
украина
катар
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048046478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43acbe57796ae8f522d2477013a83ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, катар, сектор газа
В мире, США, Украина, Катар, Сектор Газа
CNN: США хотят от посредников по Газе участия в урегулировании на Украине

CNN: США хотят, чтобы посредники по Газе участвовали в урегулировании на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США хотят, чтобы иностранные посредники, которые помогали с переговорами по сектору Газа, играли более активную роль в урегулировании на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"США рассматривают возможность заручиться поддержкой некоторых из тех же самых зарубежных посредников, которые помогли с переговорами, связанными с Газой, включая Катар и Турцию, чтобы они сыграли более активную дипломатическую роль, оставаясь за кулисами", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
 
В миреСШАУкраинаКатарСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала