Посол Польши в России утверждает, что на него напали в Петербурге
01:21 21.11.2025
Посол Польши в России утверждает, что на него напали в Петербурге
Посол Польши в России Кшиштоф Краевский утверждает, что на него "напали" в Санкт-Петербурге, но публикуемая польскими же СМИ видеозапись этого не подтверждает. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
польша
россия
варшава
в мире, польша, россия, варшава
В мире, Польша, Россия, Варшава
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский утверждает, что на него "напали" в Санкт-Петербурге, но публикуемая польскими же СМИ видеозапись этого не подтверждает.
Как сообщает RMF FM, на посла "напали" участники акции, которую организовали в связи с приездом главы дипмиссии в Северную столицу. Краевский заявил, что изначально на него "напали" словесно. "Словесная агрессия - это преуменьшение. Она была очень, очень вульгарна", - сказал он радиостанции.
В качестве иллюстрации RMF FM приводит видеозапись петербургского телеканала "78", на котором видно, что протестующие не касаются посла, но его охрана активно отталкивает активистов с плакатами. Участники акции пытались призвать Польшу прекратить спонсировать Украину, при этом посол угрожает им вызовом полиции.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
