ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польские силовики задержали четырех человек по делу о взрыве ведущей на Украину железнодорожной линии, но не смогли предъявить им обвинения, сообщает Национальная прокуратура республики.
"В ходе расследования сотрудники Агентства внутренней безопасности и полиции задержали четверых человек. Собранные доказательства не дали оснований для предъявления им обвинений в причастности к диверсионному акту 15-16 ноября 2025 года и после допроса в качестве свидетелей трое из четырех человек были отпущены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении одного из задержанных прокурор выдвинул обвинение, "не связанное с актом диверсии". Утверждается, что у этого человека обнаружили документы не на его имя, в том числе якобы российские. Сокрытие чужих документов в Польше запрещено.
В связи с отсутствием постоянного места жительства подозреваемого прокурор направил в суд ходатайство о наложении временного ареста. Это ходатайство не было удовлетворено.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.