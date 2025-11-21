Рейтинг@Mail.ru
В Польше задержали четырех человек по делу о взрыве на железной дороге
22:06 21.11.2025
В Польше задержали четырех человек по делу о взрыве на железной дороге
В Польше задержали четырех человек по делу о взрыве на железной дороге - РИА Новости, 21.11.2025
В Польше задержали четырех человек по делу о взрыве на железной дороге
Польские силовики задержали четырех человек по делу о взрыве ведущей на Украину железнодорожной линии, но не смогли предъявить им обвинения, сообщает... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, польша, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Песков
В Польше задержали четырех человек по делу о взрыве на железной дороге

В Польше задержали 4 человек по делу о взрыве на ж/д, но не предъявили обвинение

ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польские силовики задержали четырех человек по делу о взрыве ведущей на Украину железнодорожной линии, но не смогли предъявить им обвинения, сообщает Национальная прокуратура республики.
"В ходе расследования сотрудники Агентства внутренней безопасности и полиции задержали четверых человек. Собранные доказательства не дали оснований для предъявления им обвинений в причастности к диверсионному акту 15-16 ноября 2025 года и после допроса в качестве свидетелей трое из четырех человек были отпущены", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Белоруссия и Польша разыскивают двух украинцев, подозреваемых в терроризме
Вчера, 17:48
Уточняется, что в отношении одного из задержанных прокурор выдвинул обвинение, "не связанное с актом диверсии". Утверждается, что у этого человека обнаружили документы не на его имя, в том числе якобы российские. Сокрытие чужих документов в Польше запрещено.
В связи с отсутствием постоянного места жительства подозреваемого прокурор направил в суд ходатайство о наложении временного ареста. Это ходатайство не было удовлетворено.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Минск обещает задержать подозреваемых в теракте в Польше украинцев
Вчера, 17:53
 
В миреПольшаУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
