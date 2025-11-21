В Польше задержали четырех человек по делу о взрыве на железной дороге

ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польские силовики задержали четырех человек по делу о взрыве ведущей на Украину железнодорожной линии, но не смогли предъявить им обвинения, сообщает Национальная прокуратура республики.

"В ходе расследования сотрудники Агентства внутренней безопасности и полиции задержали четверых человек. Собранные доказательства не дали оснований для предъявления им обвинений в причастности к диверсионному акту 15-16 ноября 2025 года и после допроса в качестве свидетелей трое из четырех человек были отпущены", - говорится в сообщении.