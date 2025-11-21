https://ria.ru/20251121/polsha-2056621385.html
Польский депутат потребовал отставки главы МИД из-за Украины
Польский депутат потребовал отставки главы МИД из-за Украины - РИА Новости, 21.11.2025
Польский депутат потребовал отставки главы МИД из-за Украины
Депутат сейма Польши от партии "Конфедерация польской короны" Влодимеж Скалик добивается отставки главы МИД страны Радослава Сикорского за превышение полномочий РИА Новости, 21.11.2025
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат сейма Польши от партии "Конфедерация польской короны" Влодимеж Скалик добивается отставки главы МИД страны Радослава Сикорского за превышение полномочий в части финансирования Украины.
В четверг Сикорский
сообщил, что до конца года предоставит 100 миллионов долларов на вооружение для Украины
из бюджета МИД.
"К сожалению, он (Сикорский – ред.) заявил о том, что своим личным решением передаст в пользу изъеденной коррупцией Украины 100 миллионов долларов польского налогоплательщика. По моему мнению, это предательство польских интересов и превышение полномочий", - заявил Скалик с трибуны сейма.
В связи с этим он потребовал от премьер-министра Дональда Туска
отправить Сикорского в отставку.
"Я требую объявить перерыв в работе сейма, чтобы господин премьер начал процедуру отставки министра Сикорского. А если это не произойдет, прошу депутатов подать заявление о вынесении ему вотума недоверия", - сказал депутат.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.