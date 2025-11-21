Польский депутат потребовал отставки главы МИД из-за Украины

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат сейма Польши от партии "Конфедерация польской короны" Влодимеж Скалик добивается отставки главы МИД страны Радослава Сикорского за превышение полномочий в части финансирования Украины.

В четверг Сикорский сообщил, что до конца года предоставит 100 миллионов долларов на вооружение для Украины из бюджета МИД.

"К сожалению, он (Сикорский – ред.) заявил о том, что своим личным решением передаст в пользу изъеденной коррупцией Украины 100 миллионов долларов польского налогоплательщика. По моему мнению, это предательство польских интересов и превышение полномочий", - заявил Скалик с трибуны сейма.

В связи с этим он потребовал от премьер-министра Дональда Туска отправить Сикорского в отставку.

"Я требую объявить перерыв в работе сейма, чтобы господин премьер начал процедуру отставки министра Сикорского. А если это не произойдет, прошу депутатов подать заявление о вынесении ему вотума недоверия", - сказал депутат.