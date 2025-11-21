В Польше выделили войска в помощь полиции

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился выделить войска в помощь полиции после взрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, сообщает Бюро национальной безопасности страны.

Уточняется, что войска будут приданы полиции в период с 21 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года "в связи с произошедшими актами диверсий, касающимися железнодорожной инфраструктуры".