ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился выделить войска в помощь полиции после взрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, сообщает Бюро национальной безопасности страны.
"Президент Польши, главнокомандующий вооруженных сил Кароль Навроцкий подписал постановление от 20 ноября 2025 года об использовании частей подразделений и подразделений вооруженных сил Польской Республики для оказания помощи частям и подразделениям полиции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что войска будут приданы полиции в период с 21 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года "в связи с произошедшими актами диверсий, касающимися железнодорожной инфраструктуры".
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
