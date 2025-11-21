Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье "ЛизаАлерт" ищет возможную жертву маньяка - РИА Новости, 21.11.2025
15:36 21.11.2025
В Подмосковье "ЛизаАлерт" ищет возможную жертву маньяка
В Подмосковье "ЛизаАлерт" ищет возможную жертву маньяка
Поиск пропавшей в СНТ в подмосковном в Богородском округе Марии Власовой, где жил задержанный по делу об исчезновении двух девушек, идет, все действия...
В Подмосковье "ЛизаАлерт" ищет возможную жертву маньяка

В Богородском округе Подмосковья "ЛизаАлерт" ищет возможную жертву маньяка

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Поиск пропавшей в СНТ в подмосковном в Богородском округе Марии Власовой, где жил задержанный по делу об исчезновении двух девушек, идет, все действия согласованы с полицией, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
Объявление об исчезновении 25-летней девушки с ее фотографией и с просьбой помочь найти человека висит около местного магазина в СНТ в Богородском городском округе, где проживал задержанный.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Искал девушек на сайтах". Что известно о "богородском маньяке" из Королева
Вчера, 13:19
Как следует из объявления, девушка пропала 27 октября. Ее рост 160 сантиметров, волосы темно-русые, худощавое телосложение, глаза светло-карие. Одета она была, предположительно, в черное пальто и светлые джинсы, с собой у нее был белый рюкзак.
"Поиск идёт, все действия согласованы с полицией", - рассказал агентству информационный координатор поиска.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задержанный был судим за кражу и разбой.
Обвиняемый Дмитрий Артамошин, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах суда, был арестован 10 ноября, прежде чем вынести решение о мере пресечения, суд продлил ему срок задержания на 72 часа.
Медик в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В крови у сына фигуранта по делу об убийстве девушек не нашли наркотиков
Вчера, 13:01
 
