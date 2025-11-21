https://ria.ru/20251121/poisk-2056535306.html
МЧС рассказало о сложностях поиска туриста, пропавшего в горах Адыгеи
МЧС рассказало о сложностях поиска туриста, пропавшего в горах Адыгеи - РИА Новости, 21.11.2025
МЧС рассказало о сложностях поиска туриста, пропавшего в горах Адыгеи
Поиски пропавшего в горах Адыгеи туриста осложнены глубоким снежным покровом и скальным рельефом, сообщила пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:13:00+03:00
2025-11-21T11:13:00+03:00
2025-11-21T11:13:00+03:00
россия
республика адыгея
майкоп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937523591_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_e3f68624069e3aa6b7cd1b4ee9e86676.jpg
https://ria.ru/20251120/vetnam-2056238082.html
россия
республика адыгея
майкоп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937523591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09d32f8aabd3e4af239259c2a84c97f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика адыгея, майкоп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Республика Адыгея, Майкоп, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало о сложностях поиска туриста, пропавшего в горах Адыгеи
МЧС: поиски пропавшего в горах Адыгеи туриста осложнены снежным покровом