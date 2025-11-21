В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата

КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Студентка красноярского педагогического университета предстанет перед судом за поджог в 2024 году банкомата по указке мошенников, прокуратура утвердила ей обвинение об умышленном повреждении имущества, сообщает краевой надзорный орган.

Выполняя поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции, но транспорта на месте не оказалось. Об этом студентка сообщила лжеспециалисту, и тогда он ей сказал пройти до отделения банка на улице 60 лет Октября и поджечь банкомат, уточняли в краевой прокуратуре. При этом сама девушка получила термические ожоги I-II степени.