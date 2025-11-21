Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата - РИА Новости, 21.11.2025
07:32 21.11.2025
В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата
В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата - РИА Новости, 21.11.2025
В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата
Студентка красноярского педагогического университета предстанет перед судом за поджог в 2024 году банкомата по указке мошенников, прокуратура утвердила ей... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
красноярск
россия
красноярский край
происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата

В Красноярске студентку будут судить за поджог банкомата по указке мошенников

КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Студентка красноярского педагогического университета предстанет перед судом за поджог в 2024 году банкомата по указке мошенников, прокуратура утвердила ей обвинение об умышленном повреждении имущества, сообщает краевой надзорный орган.
"Придя в себя, девушка рассказала, как после безуспешных попыток дозвониться в службу поддержки "Госуслуг" ей перезвонил якобы специалист. Испугавшись его угроз, она поверила злоумышленникам и выполнила все их указания. Прокурор утвердил ей обвинение в умышленном повреждении имущества с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Краевой главк МВД в декабре 2024 года сообщал, что в Красноярске девушка по указке неизвестных подожгла банкомат горючей жидкостью и пострадала сама.
Прокуратура Красноярского края в декабре 2024 года сообщала, что 19-летней второкурснице педагогического университета от лица специалиста Центрального Банка позвонили кибераферисты. Мошенники внушили девушке, что её родители, искренне заблуждаясь, финансово поддерживают недружественную страну. Они уже попали в поле зрения правоохранителей и без ее помощи спасти родителей не получится. Чтобы якобы избавить родственников от уголовной ответственности, аферисты указали купить канистру, наполнить её бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции.
Выполняя поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции, но транспорта на месте не оказалось. Об этом студентка сообщила лжеспециалисту, и тогда он ей сказал пройти до отделения банка на улице 60 лет Октября и поджечь банкомат, уточняли в краевой прокуратуре. При этом сама девушка получила термические ожоги I-II степени.
Уточняется, что уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Красноярска.
