Подмосковные фермеры получат более 335 миллионов рублей на сельхозтехнику
Новости Подмосковья
 
15:30 21.11.2025
Подмосковные фермеры получат более 335 миллионов рублей на сельхозтехнику
Свыше 268 миллионов рублей выделят аграриям Подмосковья на приобретение сельскохозяйственной техники и более 67 миллионов рублей на компенсацию затрат по...
московская область (подмосковье)
Подмосковные фермеры получат более 335 миллионов рублей на сельхозтехнику

Фермеры Подмосковья получат свыше 335 млн рублей на покупку и аренду техники

© Минсельхозпрод Московской областиСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Свыше 268 миллионов рублей выделят аграриям Подмосковья на приобретение сельскохозяйственной техники и более 67 миллионов рублей на компенсацию затрат по договорам лизинга данного оборудования, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что начался старт отбора на предоставление субсидий о возмещении затрат на покупку и аренду сельскохозяйственной техники.
Так, на данный момент в парке сельхозтехники региона более 3,9 тысячи тракторов, 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а также за три года количество агромашин увеличилось почти на 2,5 тысячи единиц.
Прием заявок первого отбора продлится по 14 декабря 2025 года (возмещение затрат на приобретение техники и оборудования), прием заявок второго отбора пройдет с 20 ноября по 14 декабря 2025 года (компенсация затрат по договорам лизинга).
В этом году на поддержку аграрного сектора региона предусмотрено более 30 видов субсидий. Регулярное обновление программ господдержки позволяет сельхозтоваропроизводителям своевременно модернизировать производство и повышать эффективность работы.
