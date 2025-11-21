Жителю Подмосковья, подозреваемому в убийстве, может грозить пожизненное

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задержанному по делу о безвестном исчезновении двух девушек жителю подмосковного Богородского округа может грозить пожизненное лишение свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Богородского округа задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали без вести.
"Вероятно, ему будет предъявлено обвинение сразу в нескольких преступлениях. Это убийство, похищение человека, изнасилование и другие. При этом в соответствии со статьей 105 Уголовного кодекса за убийство двух или более лиц, а также сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера похитителю девушек может грозить пожизненное заключение", - рассказал Хаминский.
По данным следствия, ранее в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. При этом, как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
В правоохранительных органах ранее рассказали РИА Новости, что задержанный по делу мужчина занимался перепродажей автомобилей. Кроме того, он был судим по статьям о краже и разбое.