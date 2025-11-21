Рейтинг@Mail.ru
Жителю Подмосковья, подозреваемому в убийстве, может грозить пожизненное
13:02 21.11.2025
Жителю Подмосковья, подозреваемому в убийстве, может грозить пожизненное
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
россия
александр хаминский
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
москва
россия
происшествия, московская область (подмосковье), москва, россия, александр хаминский, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Александр Хаминский, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
© ГСУ СК России по Московской областиЖитель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек
© ГСУ СК России по Московской области
Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задержанному по делу о безвестном исчезновении двух девушек жителю подмосковного Богородского округа может грозить пожизненное лишение свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Богородского округа задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали без вести.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье
Вчера, 11:58
"Вероятно, ему будет предъявлено обвинение сразу в нескольких преступлениях. Это убийство, похищение человека, изнасилование и другие. При этом в соответствии со статьей 105 Уголовного кодекса за убийство двух или более лиц, а также сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера похитителю девушек может грозить пожизненное заключение", - рассказал Хаминский.
По данным следствия, ранее в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. При этом, как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
В правоохранительных органах ранее рассказали РИА Новости, что задержанный по делу мужчина занимался перепродажей автомобилей. Кроме того, он был судим по статьям о краже и разбое.
Медик в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В крови у сына фигуранта по делу об убийстве девушек не нашли наркотиков
Вчера, 13:01
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияАлександр ХаминскийОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
