Жителю Подмосковья, подозреваемому в убийстве, может грозить пожизненное

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задержанному по делу о безвестном исчезновении двух девушек жителю подмосковного Богородского округа может грозить пожизненное лишение свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В правоохранительных органах ранее рассказали РИА Новости, что задержанный по делу мужчина занимался перепродажей автомобилей. Кроме того, он был судим по статьям о краже и разбое.