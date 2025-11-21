В МИД ПМР прокомментировали форматы урегулирования споров с Кишиневом

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Для решения проблем между Тирасполем и Кишиневом имеющиеся форматы урегулирования достаточны, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что урегулирование должно осуществляться через равноправный диалог.