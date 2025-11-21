В МИД ПМР прокомментировали форматы урегулирования споров с Кишиневом

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Для решения проблем между Тирасполем и Кишиневом имеющиеся форматы урегулирования достаточны, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Решая накопившийся массив проблем в интересах людей, восстанавливая атмосферу доверия путем неукоснительного исполнения взятых на себя обязательств, нормализуя отношения через честное взаимодействие и отказ от пагубной практики одностороннего давления. Только подобные адекватные подходы могут действительно приблизить окончание конфликта и обусловить его урегулирование в справедливом и устойчивом ключе. Для решения этих задач имеющиеся переговорные форматы более чем достаточны", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что урегулирование должно осуществляться через равноправный диалог.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.