Глава МИД ПМР рассказал, кто проиграл от длительного блокирования "5+2"

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. От длительного блокирования переговорного формата "5+2" проиграли международные участники – Украина, ОБСЕ, США и ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"От длительного и политически ангажированного блокирования формата "5+2" проиграли не только сами стороны, но и международные участники, которые лишились политико-дипломатических механизмов участия, потеряли инициативу и отчасти доверие. Согласитесь, сложно говорить об эффективном международном посредничестве, когда более пяти лет по выдуманным причинам блокируется уникальная переговорная площадка, а большинство внешних участников вместо поддержания диалога пребывают в пассивно-созерцательном состоянии", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил конструктивную позицию России, которая активно выступает за восстановление полноценных переговоров.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
