Глава МИД ПМР рассказал, кто проиграл от длительного блокирования "5+2" - РИА Новости, 21.11.2025
09:27 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/pmr-2056509122.html
Глава МИД ПМР рассказал, кто проиграл от длительного блокирования "5+2"
2025-11-21T09:27:00+03:00
2025-11-21T09:27:00+03:00
в мире
молдавия
украина
сша
виталий игнатьев
обсе
евросоюз
молдавия
украина
сша
в мире, молдавия, украина, сша, виталий игнатьев, обсе, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, США, Виталий Игнатьев, ОБСЕ, Евросоюз
Глава МИД ПМР рассказал, кто проиграл от длительного блокирования "5+2"

Игнатьев: от блокирования "5+2" проиграли Украина, ОБСЕ, США и ЕС

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Виталий Игнатьев . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. От длительного блокирования переговорного формата "5+2" проиграли международные участники – Украина, ОБСЕ, США и ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"От длительного и политически ангажированного блокирования формата "5+2" проиграли не только сами стороны, но и международные участники, которые лишились политико-дипломатических механизмов участия, потеряли инициативу и отчасти доверие. Согласитесь, сложно говорить об эффективном международном посредничестве, когда более пяти лет по выдуманным причинам блокируется уникальная переговорная площадка, а большинство внешних участников вместо поддержания диалога пребывают в пассивно-созерцательном состоянии", - сказал Игнатьев.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В МИД ПМР призвали Кишинев вернуться за стол переговоров с Тирасполем
Вчера, 06:51
Глава МИД ПМР также отметил конструктивную позицию России, которая активно выступает за восстановление полноценных переговоров.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы
Вчера, 04:28
 
В миреМолдавияУкраинаСШАВиталий ИгнатьевОБСЕЕвросоюз
 
 
