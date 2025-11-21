"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Бойчук рассказал, как двое суток шёл до позиции на красноармейском направлении, пробыл там 10 минут и был взят в плен российскими бойцами подразделения группировки войск "Центр".

"Под Покровском (украинское название Красноармейска - ред.) меня отправили по точкам в блиндаж, вести наблюдение. Мы шли двое суток, зашли в блиндаж, и минут через 5-10 нас взяли в плен военные Российской Федерации", - сказал Бойчук в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Когда командование поняло, что Бойчук с сослуживцами сдаются, другие военнослужащие ВСУ пытались их "обложить" и сбрасывали боеприпасы с дронов - по словам пленного, среди личного состава ВСУ много потерь, много убитых, а раненых не эвакуируют, в результате чего большинство из них также помирает.

Бойчук рассказал, что российские военнослужащие накормили и напоили его, оказали необходимую медицинскую помощь.

Будущего пленного, уроженца Одесской области, поймали сотрудники украинского военкомата и отправили в учебное подразделение. Там его учили обращению с иностранным оружием, в том числе с польскими автоматами Grot, чешскими производства CZ, а также "Браунингами". На глаза Бойчуку попадался и американский бронетранспортёр Bradley.

Там же украинский военнослужащий видел иностранный контингент, который, в отличие от мобилизованных украинцев, размещённых в палатках, жил "рядом как люди".

По словам Бойчука, в украинской армии распространено взяточничество – некоторые договариваются с командирами, чтобы те получали их жалование в обмен на возможность не служить, других же отпускают за две тысячи долларов. Сотрудники полиции получают 10 тысяч гривен за каждого пойманного украинца, добавил пленный.