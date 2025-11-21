https://ria.ru/20251121/plennyj-2056519600.html
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам - РИА Новости, 21.11.2025
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам
Военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Бойчук рассказал, как двое суток шёл до позиции на красноармейском направлении, пробыл там 10 минут и был взят в плен... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:17:00+03:00
2025-11-21T10:17:00+03:00
2025-11-21T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
одесская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054670055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a088e72de56aabd4bd475f7dcad9ff0e.jpg
https://ria.ru/20251106/krasnoarmeysk-2053128951.html
https://ria.ru/20251110/vsu--2053871058.html
https://ria.ru/20251101/svo-2052358337.html
красноармейск
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054670055_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c1832f7dadfe7e458a7bdacc3574d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, одесская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам
Пленный ВСУ рассказал, как его накормили российские военные
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Бойчук рассказал, как двое суток шёл до позиции на красноармейском направлении, пробыл там 10 минут и был взят в плен российскими бойцами подразделения группировки войск "Центр".
"Под Покровском (украинское название Красноармейска - ред.) меня отправили по точкам в блиндаж, вести наблюдение. Мы шли двое суток, зашли в блиндаж, и минут через 5-10 нас взяли в плен военные Российской Федерации", - сказал Бойчук в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Когда командование поняло, что Бойчук с сослуживцами сдаются, другие военнослужащие ВСУ пытались их "обложить" и сбрасывали боеприпасы с дронов - по словам пленного, среди личного состава ВСУ много потерь, много убитых, а раненых не эвакуируют, в результате чего большинство из них также помирает.
Бойчук рассказал, что российские военнослужащие накормили и напоили его, оказали необходимую медицинскую помощь.
Будущего пленного, уроженца Одесской области, поймали сотрудники украинского военкомата и отправили в учебное подразделение. Там его учили обращению с иностранным оружием, в том числе с польскими автоматами Grot, чешскими производства CZ, а также "Браунингами". На глаза Бойчуку попадался и американский бронетранспортёр Bradley.
Там же украинский военнослужащий видел иностранный контингент, который, в отличие от мобилизованных украинцев, размещённых в палатках, жил "рядом как люди".
По словам Бойчука, в украинской армии распространено взяточничество – некоторые договариваются с командирами, чтобы те получали их жалование в обмен на возможность не служить, других же отпускают за две тысячи долларов. Сотрудники полиции получают 10 тысяч гривен за каждого пойманного украинца, добавил пленный.
"Это не наша война – это война … чужими мозгами, нашими руками истребляют просто нашу нацию. Американцы дают как бы помощь армии ВСУ, а на самом деле это идет всё Зеленскому в карманы, всему вышестоящему командованию нашему", – охарактеризовал Бойчук ситуацию на Украине.