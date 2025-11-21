Рейтинг@Mail.ru
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 21.11.2025 (обновлено: 14:52 21.11.2025)
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам - РИА Новости, 21.11.2025
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам
Военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Бойчук рассказал, как двое суток шёл до позиции на красноармейском направлении, пробыл там 10 минут и был взят в плен... РИА Новости, 21.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
одесская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20251106/krasnoarmeysk-2053128951.html
https://ria.ru/20251110/vsu--2053871058.html
https://ria.ru/20251101/svo-2052358337.html
красноармейск
одесская область
украина
красноармейск, одесская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Накормили и напоили". Украинский пленный рассказал, как попал к россиянам

Пленный ВСУ рассказал, как его накормили российские военные

© Getty Images / Scott PetersonСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Scott Peterson
Солдат ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Бойчук рассказал, как двое суток шёл до позиции на красноармейском направлении, пробыл там 10 минут и был взят в плен российскими бойцами подразделения группировки войск "Центр".
"Под Покровском (украинское название Красноармейска - ред.) меня отправили по точкам в блиндаж, вести наблюдение. Мы шли двое суток, зашли в блиндаж, и минут через 5-10 нас взяли в плен военные Российской Федерации", - сказал Бойчук в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Когда командование поняло, что Бойчук с сослуживцами сдаются, другие военнослужащие ВСУ пытались их "обложить" и сбрасывали боеприпасы с дронов - по словам пленного, среди личного состава ВСУ много потерь, много убитых, а раненых не эвакуируют, в результате чего большинство из них также помирает.
Бойчук рассказал, что российские военнослужащие накормили и напоили его, оказали необходимую медицинскую помощь.
Будущего пленного, уроженца Одесской области, поймали сотрудники украинского военкомата и отправили в учебное подразделение. Там его учили обращению с иностранным оружием, в том числе с польскими автоматами Grot, чешскими производства CZ, а также "Браунингами". На глаза Бойчуку попадался и американский бронетранспортёр Bradley.
Там же украинский военнослужащий видел иностранный контингент, который, в отличие от мобилизованных украинцев, размещённых в палатках, жил "рядом как люди".
По словам Бойчука, в украинской армии распространено взяточничество – некоторые договариваются с командирами, чтобы те получали их жалование в обмен на возможность не служить, других же отпускают за две тысячи долларов. Сотрудники полиции получают 10 тысяч гривен за каждого пойманного украинца, добавил пленный.
"Это не наша война – это война … чужими мозгами, нашими руками истребляют просто нашу нацию. Американцы дают как бы помощь армии ВСУ, а на самом деле это идет всё Зеленскому в карманы, всему вышестоящему командованию нашему", – охарактеризовал Бойчук ситуацию на Украине.
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскОдесская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
