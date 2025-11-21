Рейтинг@Mail.ru
План США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2025
20:40 21.11.2025
План США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, заявил Путин
План США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, заявил Путин
План США по урегулированию конфликта на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин
План США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, заявил Путин

Путин: план США по Украине публично не обсуждался, только в общих чертах

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. План США по урегулированию конфликта на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы публично это (план США по урегулированию конфликта на Украине - ред.) почти не обсуждали, только в самых общих чертах", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
План Трампа может стать основой урегулирования по Украине, заявил Путин
Вчера, 20:33
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
