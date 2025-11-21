https://ria.ru/20251121/plan-2056709471.html
План США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, заявил Путин
План США по урегулированию конфликта на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
