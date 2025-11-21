Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш прокомментировал мирный план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/plan-2056703003.html
Гутерреш прокомментировал мирный план США по Украине
Гутерреш прокомментировал мирный план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Гутерреш прокомментировал мирный план США по Украине
Любой мирный план должен основываться на уставе ООН и международном праве, заявил генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш, комментируя сообщения о новом... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T20:00:00+03:00
2025-11-21T20:00:00+03:00
в мире
россия
сша
йоханнесбург
дмитрий песков
антониу гутерреш
максим орешкин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg
https://ria.ru/20251121/tramp-2056692164.html
https://ria.ru/20251121/smi-2056692566.html
россия
сша
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_e981aac910d2f3eeab26fd502dcde2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, йоханнесбург, дмитрий песков, антониу гутерреш, максим орешкин, оон, большая двадцатка
В мире, Россия, США, Йоханнесбург, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, Максим Орешкин, ООН, Большая двадцатка
Гутерреш прокомментировал мирный план США по Украине

Гутерреш о плане США: любая мирная инициатива должна основываться на уставе ООН

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Любой мирный план должен основываться на уставе ООН и международном праве, заявил генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш, комментируя сообщения о новом плане украинского урегулирования.
По его словам, в ООН мирный план США не видели.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США
Вчера, 18:58
"Для нас, как для ООН, критерии любого мирного плана всегда основаны на ценностях Устава и международного права", – сказал он в Йоханнесбурге журналистам в преддверии саммита G20.
Мирное решение для Украины, добавил он, должно соответствовать этим принципам и соответствующим резолюциям Организации, в том числе в части территориальной целостности страны.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Киев и Европа работают над контрпредложением на план США, пишет Reuters
Вчера, 18:59
 
В миреРоссияСШАЙоханнесбургДмитрий ПесковАнтониу ГутеррешМаксим ОрешкинООНБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала