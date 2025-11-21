Гутерреш прокомментировал мирный план США по Украине

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Любой мирный план должен основываться на уставе ООН и международном праве, заявил генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш, комментируя сообщения о новом плане украинского урегулирования.
"Для нас, как для ООН, критерии любого мирного плана всегда основаны на ценностях Устава и международного права", – сказал он в Йоханнесбурге журналистам в преддверии саммита G20.
Мирное решение для Украины, добавил он, должно соответствовать этим принципам и соответствующим резолюциям Организации, в том числе в части территориальной целостности страны.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.