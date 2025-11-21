Мелони и Мерц обсудили план США по Украине

РИМ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем план США по украинскому урегулированию, посчитав ряд его пунктов заслуживающими изучения, говорится в сообщении итальянского правительственного Дворца Киджи.

Мелони намерена продолжить контакты с лидерами, заинтересованными в урегулировании кризиса, в ближайшие часы, а также на предстоящем саммите "Большой двадцатки" в ЮАО, отмечается в коммюнике.