Мелони и Мерц обсудили план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
19:43 21.11.2025
Мелони и Мерц обсудили план США по Украине
Мелони и Мерц обсудили план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Мелони и Мерц обсудили план США по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем план США по украинскому урегулированию, посчитав ряд его пунктов заслуживающими... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
россия
сша
италия
джорджа мелони
дмитрий песков
фридрих мерц
россия
сша
италия
в мире, россия, сша, италия, джорджа мелони, дмитрий песков, фридрих мерц
В мире, Россия, США, Италия, Джорджа Мелони, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц
Мелони и Мерц обсудили план США по Украине

Мелони и Мерц обсудили план США по урегулированию на Украине

© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем план США по украинскому урегулированию, посчитав ряд его пунктов заслуживающими изучения, говорится в сообщении итальянского правительственного Дворца Киджи.
Как отмечается, Мелони и Мерц в ходе телефонного разговора провели "предварительный обмен мнениями по американскому мирному предложению по Украине".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США
Вчера, 18:58
"В ходе беседы была подчеркнута важность поддержки текущих переговорных усилий и подтверждена конечная цель - достижение справедливого и прочного мира в интересах всей Европы. Стороны одобрили отсылку о прочных гарантиях безопасности, являющихся неотъемлемой частью более широких рамок европейской и трансатлантической стабильности, в соответствии с давними предложениями Италии. Другие элементы плана были признаны заслуживающими дальнейшего изучения", - говорится в сообщении в пресс-службы итальянского Совмина.
Мелони намерена продолжить контакты с лидерами, заинтересованными в урегулировании кризиса, в ближайшие часы, а также на предстоящем саммите "Большой двадцатки" в ЮАО, отмечается в коммюнике.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер Дональд Трамп. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
 
В миреРоссияСШАИталияДжорджа МелониДмитрий ПесковФридрих Мерц
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
