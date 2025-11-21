Мелони и Мерц обсудили план США по Украине

РИМ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем план США по украинскому урегулированию, посчитав ряд его пунктов заслуживающими изучения, говорится в сообщении итальянского правительственного Дворца Киджи.
Как отмечается, Мелони и Мерц в ходе телефонного разговора провели "предварительный обмен мнениями по американскому мирному предложению по Украине".
"В ходе беседы была подчеркнута важность поддержки текущих переговорных усилий и подтверждена конечная цель - достижение справедливого и прочного мира в интересах всей Европы. Стороны одобрили отсылку о прочных гарантиях безопасности, являющихся неотъемлемой частью более широких рамок европейской и трансатлантической стабильности, в соответствии с давними предложениями Италии. Другие элементы плана были признаны заслуживающими дальнейшего изучения", - говорится в сообщении в пресс-службы итальянского Совмина.
Мелони намерена продолжить контакты с лидерами, заинтересованными в урегулировании кризиса, в ближайшие часы, а также на предстоящем саммите "Большой двадцатки" в ЮАО, отмечается в коммюнике.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер Дональд Трамп. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.