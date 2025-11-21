Премьер Нидерландов заявил, что обсудит с Зеленским план США по Украине

ГААГА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что обсудит по телефону с Владимиром Зеленским новый план США по урегулированию на Украине, отметив, что по поводу этого документа есть "много неясностей".
"Я считаю, что каждая попытка принести мир на Украину должна быть оценена по достоинству. Но я не буду комментировать сам план, так как есть еще много неясностей. Сегодня у меня состоится телефонный разговор с Зеленским, и я надеюсь услышать его мнение по этому поводу", - сказал Схоф в эфире RTL Nieuws.
В четверг глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС сообщила, что ни один представитель ЕС не работал над мирным планом США по Украине.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
