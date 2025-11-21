Премьер Нидерландов заявил, что обсудит с Зеленским план США по Украине

ГААГА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что обсудит по телефону с Владимиром Зеленским новый план США по урегулированию на Украине, отметив, что по поводу этого документа есть "много неясностей".