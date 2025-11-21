Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/plan-2056628994.html
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
План Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине приведет лишь к эскалации отношений с Россией, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:04:00+03:00
2025-11-21T16:04:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
евросоюз
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0872466e7ba42e3b38a84b0218fff4f.jpg
https://ria.ru/20251115/kallas-2055151890.html
https://ria.ru/20251121/skandal-2056616967.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_84b8bcc4c44cd45db7dfc06288f8eb00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, кайя каллас
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Кайя Каллас
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине

Фази: план ЕС по Украине приведет к вечной войне с Россией

© AP Photo / Darko VojinovicВерховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя РИА Новости. План Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине приведет лишь к эскалации отношений с Россией, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"ЕС представил план "мирному урегулированию", который приведет к вечной войне с Россией", — написал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Говорит самую мерзость". Заявление Каллас о России поразило журналиста
15 ноября, 11:44
Так Фази прокомментировал заявление главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что план Евросоюза по Украине включает только два пункта: ослабить Россию и поддержать Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Разорвавшаяся бомба". В США высказались о последствиях скандала на Украине
Вчера, 15:34
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОЕвросоюзКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала