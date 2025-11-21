https://ria.ru/20251121/plan-2056628994.html
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
План Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине приведет лишь к эскалации отношений с Россией, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:04:00+03:00
2025-11-21T16:04:00+03:00
2025-11-21T16:04:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
евросоюз
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0872466e7ba42e3b38a84b0218fff4f.jpg
https://ria.ru/20251115/kallas-2055151890.html
https://ria.ru/20251121/skandal-2056616967.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_84b8bcc4c44cd45db7dfc06288f8eb00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, кайя каллас
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Кайя Каллас
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
Фази: план ЕС по Украине приведет к вечной войне с Россией