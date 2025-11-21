Британия подготовила план отправки войск на Украину, пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британское руководство подготовило план отправки войск на Украину после завершения боевых действий, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра обороны Британии Джона Хили.
"Великобритания обновила свои планы отправки войск на Украину в рамках так называемой коалиции готовности после проведения проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом", — сообщается в материале.
Издание отмечает, что британское военное командование уже определило, какие войска будут направлены на Украину и где будут расположены их штабы. Великобритания намерена разместить своих военных вдали от линии фронта, уточняется в материале.
В конце октября министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллиона долларов).
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.