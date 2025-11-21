Рейтинг@Mail.ru
Британия подготовила план отправки войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 21.11.2025 (обновлено: 15:28 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/plan-2056587298.html
Британия подготовила план отправки войск на Украину, пишут СМИ
Британия подготовила план отправки войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Британия подготовила план отправки войск на Украину, пишут СМИ
Британское руководство подготовило план отправки войск на Украину после завершения боевых действий, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:14:00+03:00
2025-11-21T15:28:00+03:00
в мире
украина
великобритания
россия
джон хили
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056608629_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_5f35f610285adc1306f309aa673b065b.jpg
https://ria.ru/20251120/britaniya-2056359014.html
https://ria.ru/20251119/khili-2056053525.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056608629_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_28aa7f93fe029f9e1bb62deb69dc16ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, россия, джон хили, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Джон Хили, НАТО
Британия подготовила план отправки войск на Украину, пишут СМИ

Bloomberg: Великобритания подготовила план отправки войск на Украину

© Getty Images / Christopher FurlongБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британское руководство подготовило план отправки войск на Украину после завершения боевых действий, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра обороны Британии Джона Хили.
"Великобритания обновила свои планы отправки войск на Украину в рамках так называемой коалиции готовности после проведения проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом", — сообщается в материале.
Сторожевой катер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Британии заявили о планах отслеживать российское судно "Янтарь"
20 ноября, 16:29
Издание отмечает, что британское военное командование уже определило, какие войска будут направлены на Украину и где будут расположены их штабы. Великобритания намерена разместить своих военных вдали от линии фронта, уточняется в материале.
В конце октября министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллиона долларов).
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Мы видим". Министр обороны Британии обратился с посланием к Путину
19 ноября, 16:13
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияДжон ХилиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала