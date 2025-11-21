Рейтинг@Mail.ru
Москве не сообщали о согласии Киева возобновить переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 21.11.2025 (обновлено: 10:20 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/plan-2056509792.html
Москве не сообщали о согласии Киева возобновить переговоры, заявил Песков
Москве не сообщали о согласии Киева возобновить переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
Москве не сообщали о согласии Киева возобновить переговоры, заявил Песков
России пока ничего не говорили о готовности Владимира Зеленского провести встречу для обсуждения американского соглашения по урегулированию конфликта, сообщил... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:30:00+03:00
2025-11-21T10:20:00+03:00
сша
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
дональд трамп
киев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056496234.html
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056452844.html
https://ria.ru/20251121/koshkovich-2056500094.html
сша
россия
украина
киев
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, киев, москва, в мире, вооруженные силы украины, нато, вашингтон (штат), nbc
США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, Москва, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вашингтон (штат), NBC
Москве не сообщали о согласии Киева возобновить переговоры, заявил Песков

Песков: РФ пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. России пока ничего не говорили о готовности Владимира Зеленского провести встречу для обсуждения американского соглашения по урегулированию конфликта, сообщил журналист Life Александр Юнашев со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану", — приводит он слова представителя Кремля.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41

Что известно о соглашении, предлагаемом Вашингтоном

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели Пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов;
  • заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • снятие санкций с Москвы;
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как накануне отмечал Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Вчера, 08:33
 
СШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиевМоскваВ миреВооруженные силы УкраиныНАТОВашингтон (штат)NBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала