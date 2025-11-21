Москве не сообщали о согласии Киева возобновить переговоры, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. России пока ничего не говорили о готовности Владимира Зеленского провести встречу для обсуждения американского соглашения по урегулированию конфликта, сообщил журналист Life Александр Юнашев со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану", — приводит он слова представителя Кремля.
Что известно о соглашении, предлагаемом Вашингтоном
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов;
- заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- снятие санкций с Москвы;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как накануне отмечал Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.