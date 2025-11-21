ВВС Индии сообщили о гибели пилота разбившегося в Дубае истребителя Tejas

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Пилот разбившегося на авиасалоне в Дубае истребителя Tejas погиб, сообщили ВВС Индии.

"Самолет Tejas ВВС Индии потерпел крушение во время показательных выступлений на Дубайском авиасалоне сегодня. Пилот погиб", - сообщил представитель ВВС в официальном аккаунте в соцсети X.