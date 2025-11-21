Рейтинг@Mail.ru
ВВС Индии сообщили о гибели пилота разбившегося в Дубае истребителя Tejas
14:22 21.11.2025 (обновлено: 15:22 21.11.2025)
ВВС Индии сообщили о гибели пилота разбившегося в Дубае истребителя Tejas
Пилот разбившегося на авиасалоне в Дубае истребителя Tejas погиб, сообщили ВВС Индии. РИА Новости, 21.11.2025
ВВС Индии сообщили о гибели пилота разбившегося в Дубае истребителя Tejas

© AP Photo / Dubai Media OfficeПожарные на месте крушения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025
Пожарные на месте крушения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Dubai Media Office
Пожарные на месте крушения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Пилот разбившегося на авиасалоне в Дубае истребителя Tejas погиб, сообщили ВВС Индии.
"Самолет Tejas ВВС Индии потерпел крушение во время показательных выступлений на Дубайском авиасалоне сегодня. Пилот погиб", - сообщил представитель ВВС в официальном аккаунте в соцсети X.
Там отметили, что создан следственный комитет для установления причин катастрофы.
Ранее правительство Индии опровергло заявления о том, что у участвующего в Дубайском авиасалоне истребителя Tejas Mk1 произошла утечка масла. Там отметили, что на распространяемом видео показан плановый, преднамеренный слив конденсата из системы кондиционирования воздуха и бортовой системы генерации кислорода самолета, что является стандартной процедурой для самолетов, эксплуатируемых таких условиях, как в Дубае.
Многоцелевой однодвигателевый сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки компании Hindustan Aeronautics Limited и минобороны Индии. Разработка истребителей Tejas продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило разработку легких боевых самолетов в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят в ВВС в 1994 году, однако они были поставлены на вооружение только в 2015 году.
Дым на месте падения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Авиашоу в Дубае приостановили после крушения истребителя, пишут СМИ
В миреИндияДубайHindustan Aeronautics Limited
 
 
