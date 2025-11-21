https://ria.ru/20251121/petropavlovka-2056569307.html
Российские войска освободили Петропавловку в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила Петропавловку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
Российские войска освободили Петропавловку в Харьковской области
