https://ria.ru/20251121/peskov-2056594097.html
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования - РИА Новости, 21.11.2025
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования
США считают, что устранение раздражителей в отношениях с РФ должно зависеть от продвижения по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:33:00+03:00
2025-11-21T14:33:00+03:00
2025-11-21T16:27:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
https://ria.ru/20251121/rossija-2056594531.html
https://ria.ru/20251121/peskov-2056593106.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования
Песков: США считают, что все отношения с Россией зависят от урегулирования