Рейтинг@Mail.ru
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 21.11.2025 (обновлено: 16:27 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/peskov-2056594097.html
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования - РИА Новости, 21.11.2025
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования
США считают, что устранение раздражителей в отношениях с РФ должно зависеть от продвижения по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:33:00+03:00
2025-11-21T16:27:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
https://ria.ru/20251121/rossija-2056594531.html
https://ria.ru/20251121/peskov-2056593106.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков
Песков: США считают, что отношения с Россией зависят от урегулирования

Песков: США считают, что все отношения с Россией зависят от урегулирования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США считают, что устранение раздражителей в отношениях с РФ должно зависеть от продвижения по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия предпочитала бы считать устранение раздражителей в двусторонних отношениях с США и украинское урегулирование двумя разными треками. Песков уточнил, что странам пока не очень удалось продвинуться в вопросе устранения раздражителей.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия полностью открыта для мирных переговоров по Украине, заявил Песков
Вчера, 14:33
"И связано это с тем, что у американской стороны другая точка зрения. Они всё-таки считают, что всё должно зависеть от того, насколько мы продвигаемся в деле украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, насколько Москве и Вашингтону удалось продвинуться в деле устранения раздражителей и нормализации отношений.
Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отмечал, что в рамках диалога с США по двусторонним "раздражителям" к настоящему моменту удалось добиться некоторых улучшений, которые не меняют "ограничительную систему", навязанную при бывшем американском президенте Джо Байдене, но "смягчают ее наиболее одиозные проявления".
Посол в интервью "Коммерсанту" сообщил, что Госдеп США отказывается обсуждать возвращение российской дипсобственности и возобновление прямого авиасообщения между странами, увязывая начало любого серьезного разговора по этой теме с устраивающим США урегулированием на Украине.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков
Вчера, 14:30
 
В миреРоссияСШАМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала