Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Провалы на фронте должны подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас, лучше делать это именно сейчас, чем потом", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что действия российских военных — это принуждение режима Зеленского к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Он добавил, что Украина должна взять на себя ответственность и начать переговоры.
"Пространство для свободы принятия решений для него (Зеленского. — Прим. ред.) сокращается по мере утраты территории в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", — отметил Песков.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Взятие этого ключевого для обороны ВСУ города позволяет российской армии продолжить наступление на запад.
При этом он напомнил, что Россия полностью открыта для мирных переговоров и хочет, чтобы они увенчались успехом.
"И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме", — сказал Песков, комментируя новые предложения Вашингтона по разрешению конфликта.
Он также добавил, что официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов документа не было.
План США по урегулированию
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отмечал Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
