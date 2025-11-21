Рейтинг@Mail.ru
Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 21.11.2025 (обновлено: 15:24 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/peskov-2056593106.html
Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков
Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков
Провалы на фронте должны подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:30:00+03:00
2025-11-21T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
россия
в мире
владимир зеленский
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056452844.html
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
https://ria.ru/20251118/mir-2055574326.html
https://ria.ru/20251028/kiev-2051057048.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий песков, россия, в мире, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Владимир Зеленский, США

Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Провалы на фронте должны подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас, лучше делать это именно сейчас, чем потом", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
Представитель Кремля подчеркнул, что действия российских военных — это принуждение режима Зеленского к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Он добавил, что Украина должна взять на себя ответственность и начать переговоры.
«

"Пространство для свободы принятия решений для него (Зеленского. — Прим. ред.) сокращается по мере утраты территории в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", — отметил Песков.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Взятие этого ключевого для обороны ВСУ города позволяет российской армии продолжить наступление на запад.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
При этом он напомнил, что Россия полностью открыта для мирных переговоров и хочет, чтобы они увенчались успехом.
«

"И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме", — сказал Песков, комментируя новые предложения Вашингтона по разрешению конфликта.

Он также добавил, что официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов документа не было.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели Пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября, 08:00
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отмечал Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковРоссияВ миреВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала