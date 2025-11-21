Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Провалы на фронте должны подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

« "Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас, лучше делать это именно сейчас, чем потом", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что действия российских военных — это принуждение режима Зеленского к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Он добавил, что Украина должна взять на себя ответственность и начать переговоры.

« "Пространство для свободы принятия решений для него (Зеленского. — Прим. ред.) сокращается по мере утраты территории в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", — отметил Песков.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Взятие этого ключевого для обороны ВСУ города позволяет российской армии продолжить наступление на запад.

При этом он напомнил, что Россия полностью открыта для мирных переговоров и хочет, чтобы они увенчались успехом.

« "И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме", — сказал Песков, комментируя новые предложения Вашингтона по разрешению конфликта.

Он также добавил, что официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов документа не было.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели Пятой статьи НАТО , безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание Крыма и Донбасса российскими.

Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ . На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.

По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.