"Последняя зима". На Западе заговорили о военном перевороте на Украине
20:58 21.11.2025 (обновлено: 21:02 21.11.2025)
"Последняя зима". На Западе заговорили о военном перевороте на Украине
"Последняя зима". На Западе заговорили о военном перевороте на Украине
Заявления ярых украинских националистов на фоне коррупционного скандала на Украине представляют серьезную угрозу киевскому режиму, пишет The Spectator. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, украина, киев, россия, герман галущенко, владимир зеленский, ирина геращенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Россия, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
"Последняя зима". На Западе заговорили о военном перевороте на Украине

Spectator: Зеленскому угрожают военным переворотом после скандала с НАБУ

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заявления ярых украинских националистов на фоне коррупционного скандала на Украине представляют серьезную угрозу киевскому режиму, пишет The Spectator.
"Это [заявления националистов – прим. ред.] звучит пугающе похоже на оправдание военного переворота", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Разорвавшаяся бомба". В США высказались о последствиях скандала на Украине
Вчера, 15:34
Автор материала называет националистов "опаснейшими противниками" Зеленского и считает, что радикально настроенное против него военное формирование "Азов"* способно "взять на себя роль кукловода" в случае краха киевского режима.
"Поражение, политический крах и гражданская война — вот риски, с которыми сталкивается Владимир Зеленский в преддверии тяжелейшей для Украины за весь конфликт и, вероятно, последней зимы", — резюмируется в материале.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
Вчера, 16:04
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
*Организация признана террористической и запрещена в России.
 
