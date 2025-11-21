© Фото предоставлено Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков

Десятков: в Мневниковской пойме начали обустройство двух переходов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На северо-западе Москвы завершают работы по строительству двух пешеходных переходов в Мневниковской пойме, сообщил сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

В сообщении уточняется, что на данный момент специалисты приступили к обустройству надземного и подземного пешеходных переходов. Также они проводят укладку тротуарной плитки и нижних слоев дорожной одежды.

"Специалисты проводят отделку и монтируют инженерный коллектор, диспетчерский пункт, а также устанавливают остановочные павильоны, знаки индивидуального проектирования, благоустраивают территорию", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.

Строительство пешеходных переходов на территории Мневниковской поймы проводят в составе улично-дорожной сети. Ее общая протяженность составляет 8,7 километра дорог, добавляется в пресс-релизе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по строительству