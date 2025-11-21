https://ria.ru/20251121/perekhod-2056517543.html
Десятков: в Мневниковской пойме начали обустройство двух переходов
Десятков: в Мневниковской пойме начали обустройство двух переходов - РИА Новости, 21.11.2025
Десятков: в Мневниковской пойме начали обустройство двух переходов
На северо-западе Москвы завершают работы по строительству двух пешеходных переходов в Мневниковской пойме, сообщил сообщил глава столичного департамента... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:20:00+03:00
2025-11-21T10:20:00+03:00
2025-11-21T10:20:00+03:00
василий десятков
москва
департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045799161_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d5db161897fd5f3c20894d65ed5f6448.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045799161_752:0:3483:2048_1920x0_80_0_0_fd037d733974930aa5035d621009a4d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий десятков, москва, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
Василий Десятков, Москва, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Десятков: в Мневниковской пойме начали обустройство двух переходов
Десятков: в Мневниковской пойме начали обустройство двух пешеходных переходов
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На северо-западе Москвы завершают работы по строительству двух пешеходных переходов в Мневниковской пойме, сообщил сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
В сообщении уточняется, что на данный момент специалисты приступили к обустройству надземного и подземного пешеходных переходов. Также они проводят укладку тротуарной плитки и нижних слоев дорожной одежды.
"Специалисты проводят отделку и монтируют инженерный коллектор, диспетчерский пункт, а также устанавливают остановочные павильоны, знаки индивидуального проектирования, благоустраивают территорию", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
Строительство пешеходных переходов на территории Мневниковской поймы проводят в составе улично-дорожной сети. Ее общая протяженность составляет 8,7 километра дорог, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по строительству
второго пешеходного моста, расположенного в Мневниковской пойме.