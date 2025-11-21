Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при ООН призвал лидеров России и Украины к переговорам - РИА Новости, 21.11.2025
00:59 21.11.2025
Постпред США при ООН призвал лидеров России и Украины к переговорам
Лидеры России и Украины должны вести переговоры и согласиться на прекращение огня, заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц. РИА Новости, 21.11.2025
© AP Photo / Alex BrandonМайк Уолтц
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Лидеры России и Украины должны вести переговоры и согласиться на прекращение огня, заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.
"Лидеры России и Украины должны вести переговоры. Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Москва не видит желания Киева сесть за стол переговоров, заявил Небензя
