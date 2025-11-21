Постпред США при ООН призвал лидеров России и Украины к переговорам

ООН, 21 ноя - РИА Новости. Лидеры России и Украины должны вести переговоры и согласиться на прекращение огня, заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.
"Лидеры России и Украины должны вести переговоры. Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.