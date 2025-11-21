Рейтинг@Mail.ru
Пензенская область планирует с 2026 года запретить продажу вейпов
Пензенская область
Пензенская область
 
12:54 21.11.2025
Пензенская область планирует с 2026 года запретить продажу вейпов
Пензенская область планирует с 2026 года запретить продажу вейпов - РИА Новости, 21.11.2025
Пензенская область планирует с 2026 года запретить продажу вейпов
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект, запрещающий с 1 января 2026 года продажу вейпов на территории региона. РИА Новости, 21.11.2025
пензенская область
олег мельниченко
вейпы
госдума рф
олег мельниченко, вейпы, госдума рф
Пензенская область, Олег Мельниченко, Вейпы, Госдума РФ
Пензенская область планирует с 2026 года запретить продажу вейпов

Мельниченко: Пензенская область планирует с 2026 года запретить продажу вейпов

ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект, запрещающий с 1 января 2026 года продажу вейпов на территории региона.
"Предложил совместно с прокуратурой выступить с инициативой о полном запрете на территории нашего региона продажи вейпов и курительных смесей, а также введении за их продажу административной ответственности. Считаю это важным и принципиальным моментом, поскольку речь идет о защите здоровья нашей молодёжи... Поручил оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение на декабрьскую сессию законодательного собрания Пензенской области. Планируем, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Глава региона озвучил инициативу на сессии областного парламента в пятницу и получил поддержку представителей всех фракций.
"Уверен, что также будет справедливо строго спрашивать за нарушения. Штрафные санкции предполагаются максимально допустимыми в тех пределах, что обозначены федеральным законодательством. Прокуратура Пензенской области нас поддерживает", - добавил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги
20 ноября, 20:22
Пензенская область получила "Золотой каток" за качественные дороги
20 ноября, 20:22
 
Пензенская областьОлег МельниченкоВейпыГосдума РФ
 
 
