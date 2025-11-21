Пензенская область планирует с 2026 года запретить продажу вейпов

ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект, запрещающий с 1 января 2026 года продажу вейпов на территории региона.

"Предложил совместно с прокуратурой выступить с инициативой о полном запрете на территории нашего региона продажи вейпов и курительных смесей, а также введении за их продажу административной ответственности. Считаю это важным и принципиальным моментом, поскольку речь идет о защите здоровья нашей молодёжи... Поручил оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение на декабрьскую сессию законодательного собрания Пензенской области. Планируем, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

Глава региона озвучил инициативу на сессии областного парламента в пятницу и получил поддержку представителей всех фракций.

"Уверен, что также будет справедливо строго спрашивать за нарушения. Штрафные санкции предполагаются максимально допустимыми в тех пределах, что обозначены федеральным законодательством. Прокуратура Пензенской области нас поддерживает", - добавил губернатор.