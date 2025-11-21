Пензенская область планирует с 2026 года запретить продажу вейпов

ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект, запрещающий с 1 января 2026 года продажу вейпов на территории региона.
"Предложил совместно с прокуратурой выступить с инициативой о полном запрете на территории нашего региона продажи вейпов и курительных смесей, а также введении за их продажу административной ответственности. Считаю это важным и принципиальным моментом, поскольку речь идет о защите здоровья нашей молодёжи... Поручил оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение на декабрьскую сессию законодательного собрания Пензенской области. Планируем, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Глава региона озвучил инициативу на сессии областного парламента в пятницу и получил поддержку представителей всех фракций.
"Уверен, что также будет справедливо строго спрашивать за нарушения. Штрафные санкции предполагаются максимально допустимыми в тех пределах, что обозначены федеральным законодательством. Прокуратура Пензенской области нас поддерживает", - добавил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.