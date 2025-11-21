Пентагон предложил Трампу различные варианты борьбы с наркокартелями

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Пентагон предлагает президенту США Дональду Трампу различные варианты борьбы с картелями, не ограничиваясь только ударами по лодкам, заявил военный министр Пит Хегсет.
"Итак, сейчас наша задача в рамках операции "Южное копье" – это лодки и трафик, который должен быть остановлен... Что касается дальнейших вариантов действий – все зависит от действий местных правительств и того, насколько серьезно они подойдут к проблеме – наша же задача состоит в том, чтобы предоставить президенту различные варианты", - заявил Хегсет в интервью, отрывок из которого опубликовала пресс-служба Белого дома в соцсети Х.
По словам главы Пентагона, за последние 20 лет, проведенных в Ираке, Сирии и Афганистане, США значительно улучшили свои возможности по отслеживанию и нейтрализации наркотеррористов. Хегсет выразил уверенность, что независимо от того, где будет происходить борьба с наркопреступниками – на суше или на море, у США есть все необходимое для ее успешного завершения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп активно изучает новые меры, которые могут быть приняты против наркокартелей. Она подчеркнула, что глава государства очень заинтересован в усилении борьбы с наркоторговлей, напомнив, что это было одним из его предвыборных обещаний.
Хегсет 14 ноября объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке. Как сообщалось, на совещании в Белом доме Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн представили Трампу возможные варианты применения силы против Венесуэлы. Эти предложения были выдвинуты на фоне обвинений в адрес Каракаса в недостаточной борьбе с наркотрафиком. Однако ранее Трамп отрицал планы нанесения ударов по территории этой страны.
