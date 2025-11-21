РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области с 2026 года, сообщает правительство региона.

"В Ростовской области стоимость патента для иностранных работников в 2026 году вырастет за счет увеличения регионального коэффициента", - говорится в сообщении. Данный законопроект, подготовленный по поручению губернатора области Юрия Слюсаря, одобрили депутаты регионального парламента.

Получить патент обязаны иностранцы, прибывшие в регион в безвизовом порядке, в том числе из Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана. Плата за патент складывается из базовой ставки, коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. Последний в Ростовской области - один из самых низких в стране - 2,1.

Низкая стоимость патента стимулирует приток иностранной рабочей силы. Так, за год, по данным ГУМВД России по Ростовской области, число выданных патентов выросло в Ростовской области почти на 20%. При этом региональный бюджет недополучает налоги, поскольку уплачивая патент за иностранного работника, работодатель экономит до 30% - именно на столько он платит в бюджет меньше, чем НДФЛ на работника-гражданина страны.

В Ростовской области с 2026 года региональный коэффициент было предложено увеличить с 2,1 до 3. По оценке, это позволит дополнительно привлечь в областную казну около 1 миллиарда рублей. Поддержав законопроект, часть депутатов выразила опасение, что рост стоимости патентов приведёт к оттоку иностранных работников, создав дефицит рабочей силы в крупных организациях таких отраслей, как строительство.