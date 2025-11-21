РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области с 2026 года, сообщает правительство региона.
"В Ростовской области стоимость патента для иностранных работников в 2026 году вырастет за счет увеличения регионального коэффициента", - говорится в сообщении. Данный законопроект, подготовленный по поручению губернатора области Юрия Слюсаря, одобрили депутаты регионального парламента.
Получить патент обязаны иностранцы, прибывшие в регион в безвизовом порядке, в том числе из Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана. Плата за патент складывается из базовой ставки, коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. Последний в Ростовской области - один из самых низких в стране - 2,1.
Низкая стоимость патента стимулирует приток иностранной рабочей силы. Так, за год, по данным ГУМВД России по Ростовской области, число выданных патентов выросло в Ростовской области почти на 20%. При этом региональный бюджет недополучает налоги, поскольку уплачивая патент за иностранного работника, работодатель экономит до 30% - именно на столько он платит в бюджет меньше, чем НДФЛ на работника-гражданина страны.
В Ростовской области с 2026 года региональный коэффициент было предложено увеличить с 2,1 до 3. По оценке, это позволит дополнительно привлечь в областную казну около 1 миллиарда рублей. Поддержав законопроект, часть депутатов выразила опасение, что рост стоимости патентов приведёт к оттоку иностранных работников, создав дефицит рабочей силы в крупных организациях таких отраслей, как строительство.
Слюсарь поручил региональному минэкономразвития проработать дополнительные механизмы, чтобы не допустить такого развития событий. "Неправильно, чтобы иностранные работники при устройстве на работу получали преимущество по сравнению с жителями региона. Мы обязаны отрегулировать этот вопрос. Но и допустить дефицит рабочей силы мы не можем", - резюмировал губернатор.