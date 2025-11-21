Рейтинг@Mail.ru
Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:44 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/patent-2056673986.html
Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области
Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области - РИА Новости, 21.11.2025
Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области
Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области с 2026 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:44:00+03:00
2025-11-21T17:44:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_0:17:3160:1795_1920x0_80_0_0_e9be67dfdbc2e2f76181c046781a2170.jpg
https://ria.ru/20251120/initsiativy-2056197488.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_1a9adf3feabc41e34beabd0ba7f5d672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий слюсарь
Ростовская область , Юрий Слюсарь
Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области

Стоимость патентов для иностранцев увеличат в Ростовской области с 2026 года

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЮрий Слюсарь
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Юрий Слюсарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области с 2026 года, сообщает правительство региона.
"В Ростовской области стоимость патента для иностранных работников в 2026 году вырастет за счет увеличения регионального коэффициента", - говорится в сообщении. Данный законопроект, подготовленный по поручению губернатора области Юрия Слюсаря, одобрили депутаты регионального парламента.
Получить патент обязаны иностранцы, прибывшие в регион в безвизовом порядке, в том числе из Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана. Плата за патент складывается из базовой ставки, коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. Последний в Ростовской области - один из самых низких в стране - 2,1.
Низкая стоимость патента стимулирует приток иностранной рабочей силы. Так, за год, по данным ГУМВД России по Ростовской области, число выданных патентов выросло в Ростовской области почти на 20%. При этом региональный бюджет недополучает налоги, поскольку уплачивая патент за иностранного работника, работодатель экономит до 30% - именно на столько он платит в бюджет меньше, чем НДФЛ на работника-гражданина страны.
В Ростовской области с 2026 года региональный коэффициент было предложено увеличить с 2,1 до 3. По оценке, это позволит дополнительно привлечь в областную казну около 1 миллиарда рублей. Поддержав законопроект, часть депутатов выразила опасение, что рост стоимости патентов приведёт к оттоку иностранных работников, создав дефицит рабочей силы в крупных организациях таких отраслей, как строительство.
Слюсарь поручил региональному минэкономразвития проработать дополнительные механизмы, чтобы не допустить такого развития событий. "Неправильно, чтобы иностранные работники при устройстве на работу получали преимущество по сравнению с жителями региона. Мы обязаны отрегулировать этот вопрос. Но и допустить дефицит рабочей силы мы не можем", - резюмировал губернатор.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Ростовской области в 2026 году реализуют более 220 инициатив жителей
20 ноября, 08:51
 
Ростовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала