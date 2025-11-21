Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На юге Москвы с начала программы реновации расселили и снесли по технологии умного сноса 60 старых домов, в новые квартиры переехали примерно 3,8 тысячи семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в ЮАО. За семь лет город демонтировал 60 полностью расселенных старых домов. Около 3,8 тысячи семей, ранее проживавших в них, переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Больше всего зданий снесли в районе Царицыно – 18, в Нагорном – девять. Еще восемь домов демонтировали в Нагатинском Затоне", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

В частности, как указывается в сообщении, в Царицыне новое жилье получили почти 4 тысячи человек, в Нагорном районе – около 1,6 тысячи человек, в Нагатинском Затоне – почти 1,8 тысячи человек.

Демонтаж старых домов проводился с применением технологии умного сноса. Она предполагает поэтапный разбор зданий, сортировку строительных отходов и направление их большей части на переработку, добавляется в пресс-релизе.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В целом в Южном административном округе по программе планируется расселить 378 домов, в которых проживает примерно 28,5 тысячи семей.