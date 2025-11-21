Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса
21.11.2025

Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса - РИА Новости, 21.11.2025
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса
На юге Москвы с начала программы реновации расселили и снесли по технологии умного сноса 60 старых домов, в новые квартиры переехали примерно 3,8 тысячи семей,... РИА Новости, 21.11.2025
2025
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса

Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали по технологии умного сноса

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На юге Москвы с начала программы реновации расселили и снесли по технологии умного сноса 60 старых домов, в новые квартиры переехали примерно 3,8 тысячи семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в ЮАО. За семь лет город демонтировал 60 полностью расселенных старых домов. Около 3,8 тысячи семей, ранее проживавших в них, переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Больше всего зданий снесли в районе Царицыно – 18, в Нагорном – девять. Еще восемь домов демонтировали в Нагатинском Затоне", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
В частности, как указывается в сообщении, в Царицыне новое жилье получили почти 4 тысячи человек, в Нагорном районе – около 1,6 тысячи человек, в Нагатинском Затоне – почти 1,8 тысячи человек.
Демонтаж старых домов проводился с применением технологии умного сноса. Она предполагает поэтапный разбор зданий, сортировку строительных отходов и направление их большей части на переработку, добавляется в пресс-релизе.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В целом в Южном административном округе по программе планируется расселить 378 домов, в которых проживает примерно 28,5 тысячи семей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
 
Москва
Владислав Овчинский
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
