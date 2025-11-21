https://ria.ru/20251121/ovchinskiy-2056535905.html
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса - РИА Новости, 21.11.2025
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса
На юге Москвы с начала программы реновации расселили и снесли по технологии умного сноса 60 старых домов, в новые квартиры переехали примерно 3,8 тысячи семей,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:14:00+03:00
2025-11-21T11:14:00+03:00
2025-11-21T11:14:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали с помощью умного сноса
Овчинский: 60 домов на юге Москвы демонтировали по технологии умного сноса
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На юге Москвы с начала программы реновации расселили и снесли по технологии умного сноса 60 старых домов, в новые квартиры переехали примерно 3,8 тысячи семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в ЮАО. За семь лет город демонтировал 60 полностью расселенных старых домов. Около 3,8 тысячи семей, ранее проживавших в них, переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Больше всего зданий снесли в районе Царицыно – 18, в Нагорном – девять. Еще восемь домов демонтировали в Нагатинском Затоне", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
В частности, как указывается в сообщении, в Царицыне новое жилье получили почти 4 тысячи человек, в Нагорном районе – около 1,6 тысячи человек, в Нагатинском Затоне – почти 1,8 тысячи человек.
Демонтаж старых домов проводился с применением технологии умного сноса. Она предполагает поэтапный разбор зданий, сортировку строительных отходов и направление их большей части на переработку, добавляется в пресс-релизе.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В целом в Южном административном округе по программе планируется расселить 378 домов, в которых проживает примерно 28,5 тысячи семей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.