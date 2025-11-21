https://ria.ru/20251121/orsk-2056615839.html
В Орске привели в порядок 14 участков дамбы, прорванной в 2024 году
В Орске привели в порядок 14 участков дамбы, прорванной в 2024 году
Специалисты привели в порядок 14 участков дамбы в оренбургском Орске, которую прорвало и затопило город в прошлом году, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 21.11.2025
УФА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты привели в порядок 14 участков дамбы в оренбургском Орске, которую прорвало и затопило город в прошлом году, сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее Ростехнадзор
сообщил, что определил причины прорыва дамбы в Орске
в 2024 году, среди них – неверные проектные решения, неточный прогноз половодья. Отмечалось, что управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации Орска привлечено к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ
(Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством РФ). Материалы расследования будут направлены в органы прокуратуры для принятия дальнейших процессуальных решений.
В орской мэрии агентству рассказали, что прораны, которые образовались на дамбе во время паводка, отремонтированы. "Подрядчик разобрал и расчистил аварийные участки, засыпал их специальными материалами, утрамбовал и укрепил верхние и низовые откосы, устроил гребни дамбы. Таким образом в порядок привели 14 участков общей протяженностью почти полтора километра. Все работы приняли специалисты стройконтроля", - прокомментировали ситуацию городские власти.
Режим ЧС федерального характера был объявлен в Оренбургской области
7 апреля прошлого года после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал
, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. По данным областных властей, в зону подтопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков.