В Орске привели в порядок 14 участков дамбы, прорванной в 2024 году

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты привели в порядок 14 участков дамбы в оренбургском Орске, которую прорвало и затопило город в прошлом году, сообщили РИА Новости в мэрии.

В орской мэрии агентству рассказали, что прораны, которые образовались на дамбе во время паводка, отремонтированы. "Подрядчик разобрал и расчистил аварийные участки, засыпал их специальными материалами, утрамбовал и укрепил верхние и низовые откосы, устроил гребни дамбы. Таким образом в порядок привели 14 участков общей протяженностью почти полтора километра. Все работы приняли специалисты стройконтроля", - прокомментировали ситуацию городские власти.