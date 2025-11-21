Орлов: Белогорский путепровод в Амурской области будет сдан раньше срока

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Белогорский путепровод через Транссибирскую магистраль будет сдан на год раньше намеченного срока в результате договоренностей, достигнутых на "Транспортной неделе – 2025", сообщил РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Мы его (Белогорский путепровод – ред.) по плану должны сдать в 2028 году. Встречались здесь с "Росавтодором", договорились о том, что нам доведут финансирование раньше. Мы под ключ готовы его сдать в 2027 году. Это важное для нас решение", – рассказал Орлов на полях мероприятия.

Губернатор региона отметил, что работа по строительству путепроводов через Транссиб в 2025 году велась и ведется очень активно.

"Два путепровода в этом году мы построим через Транссиб. Один уже сдан в Серышево, второй будет - в Новобурейском. По поручению президента всего нам надо построить шесть путепроводов", – сказал губернатор.

Один из путепроводов, по словам главы региона, планируется построить в Благовещенске.

"Благовещенский путепровод дорогой и важный, потому что в городе живет 250 тысяч человек, это самый динамично развивающийся город сегодня на Дальнем Востоке. Соответственно, для того чтобы связать между собой микрорайоны, нужно строить еще один путепровод. Этот вопрос мы тоже обсуждали на “Транспортной неделе – 2025” с "Росавтодором", – рассказал глава региона.

Среди достижений в сфере транспорта губернатор отметил, что в 2025 году завершится строительство нового терминала аэровокзального комплекса Благовещенска.

"Планируем, что он в конце декабря будет открыт, по крайней мере, в тестовом режиме. Он уже на финише. Построена новая взлетно-посадочная полоса. Сегодня аэропорт принимает все типы самолетов. Сейчас к нам начал летать “Боинг-747", – сообщил Орлов.

Также на "Транспортной неделе – 2025" обсуждалось строительство нового российско-китайского моста через Амур Джалинда - Мохэ.

"Это будет мост совмещенного типа - железнодорожный и автомобильный. У нас в активной стадии уже идет модернизация подъездных путей. Требуются определенные усилия со стороны правительства России в части инициирования межправосоглашения. Эту тему тоже обсудили", – рассказал губернатор.

В этом году Амурская область снова получила награду "Золотой каток" за реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"В прошлом году мы получили “Золотой каток” из рук зампреда правительства России Марата Хуснуллина. В этом году также удостоены этой высокой награды. Эта оценка дается в целом за организацию работ по дорожному строительству, содержание дорог, их качество. В этом году дорожная компания у нас прошла успешно, выполнили все поставленные задачи", – отметил Орлов.