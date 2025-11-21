Рейтинг@Mail.ru
Орлов: Белогорский путепровод в Амурской области будет сдан раньше срока - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:00 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/orlov-2056516365.html
Орлов: Белогорский путепровод в Амурской области будет сдан раньше срока
Орлов: Белогорский путепровод в Амурской области будет сдан раньше срока - РИА Новости, 21.11.2025
Орлов: Белогорский путепровод в Амурской области будет сдан раньше срока
Белогорский путепровод через Транссибирскую магистраль будет сдан на год раньше намеченного срока в результате договоренностей, достигнутых на "Транспортной... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:00:00+03:00
2025-11-21T10:00:00+03:00
амурская область
василий орлов (губернатор)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039492800_0:151:3126:1909_1920x0_80_0_0_7d7d7f7776d1b2412201092b9b74ec79.jpg
https://ria.ru/20251119/trassa-2056033322.html
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039492800_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_57b01d46f009892efa434bf9fd9dc72a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий орлов (губернатор), федеральное дорожное агентство (росавтодор), благовещенск
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Благовещенск
Орлов: Белогорский путепровод в Амурской области будет сдан раньше срока

Орлов: Белогорский путепровод в Амурской области сдадут в 2027 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Белогорский путепровод через Транссибирскую магистраль будет сдан на год раньше намеченного срока в результате договоренностей, достигнутых на "Транспортной неделе – 2025", сообщил РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Мы его (Белогорский путепровод – ред.) по плану должны сдать в 2028 году. Встречались здесь с "Росавтодором", договорились о том, что нам доведут финансирование раньше. Мы под ключ готовы его сдать в 2027 году. Это важное для нас решение", – рассказал Орлов на полях мероприятия.
Губернатор региона отметил, что работа по строительству путепроводов через Транссиб в 2025 году велась и ведется очень активно.
"Два путепровода в этом году мы построим через Транссиб. Один уже сдан в Серышево, второй будет - в Новобурейском. По поручению президента всего нам надо построить шесть путепроводов", – сказал губернатор.
Один из путепроводов, по словам главы региона, планируется построить в Благовещенске.
"Благовещенский путепровод дорогой и важный, потому что в городе живет 250 тысяч человек, это самый динамично развивающийся город сегодня на Дальнем Востоке. Соответственно, для того чтобы связать между собой микрорайоны, нужно строить еще один путепровод. Этот вопрос мы тоже обсуждали на “Транспортной неделе – 2025” с "Росавтодором", – рассказал глава региона.
Среди достижений в сфере транспорта губернатор отметил, что в 2025 году завершится строительство нового терминала аэровокзального комплекса Благовещенска.
"Планируем, что он в конце декабря будет открыт, по крайней мере, в тестовом режиме. Он уже на финише. Построена новая взлетно-посадочная полоса. Сегодня аэропорт принимает все типы самолетов. Сейчас к нам начал летать “Боинг-747", – сообщил Орлов.
Также на "Транспортной неделе – 2025" обсуждалось строительство нового российско-китайского моста через Амур Джалинда - Мохэ.
"Это будет мост совмещенного типа - железнодорожный и автомобильный. У нас в активной стадии уже идет модернизация подъездных путей. Требуются определенные усилия со стороны правительства России в части инициирования межправосоглашения. Эту тему тоже обсудили", – рассказал губернатор.
В этом году Амурская область снова получила награду "Золотой каток" за реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"В прошлом году мы получили “Золотой каток” из рук зампреда правительства России Марата Хуснуллина. В этом году также удостоены этой высокой награды. Эта оценка дается в целом за организацию работ по дорожному строительству, содержание дорог, их качество. В этом году дорожная компания у нас прошла успешно, выполнили все поставленные задачи", – отметил Орлов.
"Транспортная неделя – 2025" проводится министерством транспорта России в московском Гостином дворе с 15 по 20 ноября. Центральным событием недели стал XIX Международный форум и выставка "Транспорт России", где собираются представители федеральных и региональных органов власти, ведущих транспортных компаний, эксперты и представители бизнес-сообщества.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Федеральную трассу в Приамурье обновят на шести участках длиной более 50 км
19 ноября, 15:15
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Благовещенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала